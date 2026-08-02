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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Emek Hefer Regional Council, Izrael

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mieszkania
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20 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 144 m²
Projekt Momento Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym …
$1,83M
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Penthouse 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 186 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$3,08M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 132 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,33M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,25M
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Penthouse 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 175 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$3,01M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Projekt Momento Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym …
$1,15M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 128 m²
Projekt Momento Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym …
$1,62M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 104 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,12M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,26M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia jednego z n…
$1,15M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 144 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,85M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 132 m²
Projekt Momento Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym …
$1,40M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 132 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,37M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 132 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,47M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 144 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,99M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Projekt Momento Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym …
$1,11M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Projekt Momento Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym …
$1,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,10M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 128 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,66M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 132 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,38M
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Parametry nieruchomości w Emek Hefer Regional Council, Izrael

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