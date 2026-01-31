  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Acre Subdistrict
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Acre Subdistrict, Izrael

Nahariyya
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$589,380
PROJEKT PREMIUM TOWER Apartamenty 4 i 5 pokoi Dostawa przewidziana na czerwiec 2027 r. Od 1.880.000 nis Bezpośrednie miesięczne dochody z podpisania Producent sprzedaży bezpośredniej bez opłat agencyjnych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$721,050
PROJEKT PREMIUM TOWER Apartamenty 4 i 5 pokoi Dostawa przewidziana na czerwiec 2027 r. Od 1.880.000 nis Bezpośrednie miesięczne dochody z podpisania Producent sprzedaży bezpośredniej bez opłat agencyjnych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się