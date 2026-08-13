Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Zalaegerszeg
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zalaegerszeg, Węgry

;
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Zalaegerszegi jaras, Węgry
Willa 6 pokojów
Zalaegerszegi jaras, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten 487- hektar nieruchomości jest na sprzedaż w miedzianej hali (północno-zachodnie Węgry),…
$5,03M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Zalaegerszeg, Węgry

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się