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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zachodni Kraj Zadunajski, Węgry

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Keszthelyi jaras
5
Heviz
5
12 obiektów total found
Hotel 435 m² w Heviz, Węgry
Hotel 435 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości na życie i pracę.Minihotel w termalnym kurorcie Heviz!Willa jest na sprzedaż, …
$494,193
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Hotel 225 m² w Osli, Węgry
Hotel 225 m²
Osli, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Ten park rekreacyjny i imprez znajduje się w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Węgi…
$3,60M
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Nieruchomości komercyjne 879 m² w Balogunyom, Węgry
Nieruchomości komercyjne 879 m²
Balogunyom, Węgry
Powierzchnia 879 m²
Nowoczesny zakład produkcyjny z pełną infrastrukturą i szerokimi możliwościami użytkowania. …
$761,995
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Sklep 3 952 m² w Csorna, Węgry
Sklep 3 952 m²
Csorna, Węgry
Powierzchnia 3 952 m²
Liczba kondygnacji 2
Informacje ogólne Centrum handlowe w Western Hungary jest oferowane na sprzedaż. Sprzedaż od…
$3,48M
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Hotel w Heviz, Węgry
Hotel
Heviz, Węgry
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest w pełni wyposażony hotel w miejscowości Resort Heviz, znany z unikalnego je…
$3,01M
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Nieruchomości komercyjne 4 177 m² w Csorna, Węgry
Nieruchomości komercyjne 4 177 m²
Csorna, Węgry
Powierzchnia 4 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferowane na sprzedaż różnorodne portfolio nieruchomości na Węgrzech Zachodnich, w pobliżu g…
$6,71M
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TekceTekce
Hotel 520 m² w Heviz, Węgry
Hotel 520 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 11
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
Na jednej z najbardziej popularnych ulic kurortu miasta Heviz, zaledwie 10 minut spacerem od…
$1,34M
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Nieruchomości komercyjne 1 800 m² w Nagylengyel, Węgry
Nieruchomości komercyjne 1 800 m²
Nagylengyel, Węgry
Powierzchnia 1 800 m²
Dla przedsiębiorców, którzy chcą przenieść działalność związaną z przetwórstwem drewna ze wz…
$846,750
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Nieruchomości komercyjne 1 886 000 m² w Sopronkovesd, Węgry
Nieruchomości komercyjne 1 886 000 m²
Sopronkovesd, Węgry
Powierzchnia 1 886 000 m²
Piasek i żwir znajdują się w hrabstwie Zala, 10 km od zjazdu z autostrady M85 i 28 km od gra…
$24,94M
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Lokale gastronomiczne 550 m² w Heviz, Węgry
Lokale gastronomiczne 550 m²
Heviz, Węgry
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
W Hévíz, zaledwie dziesięć minut spacerem od słynnego jeziora termalnego, trzypiętrowy dom o…
$464,764
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Lokale gastronomiczne 160 m² w Heviz, Węgry
Lokale gastronomiczne 160 m²
Heviz, Węgry
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na całe życie i pracę!  W słynnym na całym świecie kurorcie Hé v í z, na wzgór…
$359,355
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Hotel 860 m² w Sopron, Węgry
Hotel 860 m²
Sopron, Węgry
Powierzchnia 860 m²
Mały hotel jest na sprzedaż w 9027 Györ. Hotel, który został zbudowany w 2001 roku ma 13 pok…
$1,28M
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Typy nieruchomości w Zachodni Kraj Zadunajski.

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