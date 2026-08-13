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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Papai jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Willa 2 pokoi w Kemeneshogyesz, Węgry
Willa 2 pokoi
Kemeneshogyesz, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 90 m²
Na lewym brzegu rzeki Marcal, pomiędzy Magyargencs i Szergény, znajduje się mała wioska Keme…
$63,378
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Parametry nieruchomości w Papai jaras, Węgry

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