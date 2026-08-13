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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Debreceni jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen w Debreceni jaras, Węgry
UP UP
Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen
Debreceni jaras, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 3
INSTRUMENT INWESTYCYJNY INWESTYCYJNY W DEBRECEN, WĘGRYRzadka okazja do nabycia znacznej, wyt…
$1,56M
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