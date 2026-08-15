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Wille na sprzedaż w Środkowy Kraj Zadunajski, Węgry

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2 obiekty total found
Willa 11 pokojów w Rigacs, Węgry
Willa 11 pokojów
Rigacs, Węgry
Pokoje 11
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Dobrze utrzymany obiekt w regionie Centralnej Transdanubii z szerokimi możliwościami wykorzy…
$259,756
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Willa 2 pokoi w Kemeneshogyesz, Węgry
Willa 2 pokoi
Kemeneshogyesz, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 90 m²
Na lewym brzegu rzeki Marcal, pomiędzy Magyargencs i Szergény, znajduje się mała wioska Keme…
$63,378
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Parametry nieruchomości w Środkowy Kraj Zadunajski, Węgry

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