O agencji

50 Lemons to agencja nieruchomości w Phuket, która specjalizuje się w jakości, przemyślanych i inwestujących atrakcyjnych nieruchomości.

Pracujemy z kondominium i wille w najlepszych obszarach wyspy - Bang Tao, Layan, Cherng Talei, Kamala, Rawai i inne. Koncentruje się na architekturze, inżynierii, lokalizacji i rzeczywistym potencjale wzrostu wartości i czynszu, nie tylko piękne obrazy.

Nasz zespół towarzyszy klientom na wszystkich etapach transakcji: od wyboru obiektu i widoku na miejscu do rejestracji prawnej, akceptacji nieruchomości i dalszego zarządzania. Mieszkamy w Phuket od wielu lat, mamy głębokie zrozumienie rynku i szczerze powiedzieć, gdzie kupić.

50 Cytryny to osobiste podejście, przejrzystość, dbałość o szczegóły i nieruchomości, dla których nie ma wstydu w polecaniu.