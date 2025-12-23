50 Lemons to agencja nieruchomości w Phuket, która specjalizuje się w jakości, przemyślanych i inwestujących atrakcyjnych nieruchomości.
Pracujemy z kondominium i wille w najlepszych obszarach wyspy - Bang Tao, Layan, Cherng Talei, Kamala, Rawai i inne. Koncentruje się na architekturze, inżynierii, lokalizacji i rzeczywistym potencjale wzrostu wartości i czynszu, nie tylko piękne obrazy.
Nasz zespół towarzyszy klientom na wszystkich etapach transakcji: od wyboru obiektu i widoku na miejscu do rejestracji prawnej, akceptacji nieruchomości i dalszego zarządzania. Mieszkamy w Phuket od wielu lat, mamy głębokie zrozumienie rynku i szczerze powiedzieć, gdzie kupić.
50 Cytryny to osobiste podejście, przejrzystość, dbałość o szczegóły i nieruchomości, dla których nie ma wstydu w polecaniu.
Nasze usługi:
• Wybór nieruchomości w Phuket - kondominium, wille, ziemia
• Doradztwo inwestycyjne i obliczanie rentowności (ROI, czynsz, wzrost wartości)
• Organizacja indywidualnych poglądów i zwiedzanie nieruchomości
• Wsparcie transakcji kupna i sprzedaży (free hold / leasehold)
• Prawna weryfikacja przedmiotów i umów
• Pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych i płatności
• Akceptacja nieruchomości od dewelopera
• Kompilacja i wyposażenie obiektów
• Zarządzanie leasingiem i jego utrzymanie
• Odnowienie i wycofanie z inwestycji