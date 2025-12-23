  1. Realting.com
Tajlandia,
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2015
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
50lemons.com/
Godziny pracy
O agencji

50 Lemons to agencja nieruchomości w Phuket, która specjalizuje się w jakości, przemyślanych i inwestujących atrakcyjnych nieruchomości.

Pracujemy z kondominium i wille w najlepszych obszarach wyspy - Bang Tao, Layan, Cherng Talei, Kamala, Rawai i inne. Koncentruje się na architekturze, inżynierii, lokalizacji i rzeczywistym potencjale wzrostu wartości i czynszu, nie tylko piękne obrazy.

Nasz zespół towarzyszy klientom na wszystkich etapach transakcji: od wyboru obiektu i widoku na miejscu do rejestracji prawnej, akceptacji nieruchomości i dalszego zarządzania. Mieszkamy w Phuket od wielu lat, mamy głębokie zrozumienie rynku i szczerze powiedzieć, gdzie kupić.

50 Cytryny to osobiste podejście, przejrzystość, dbałość o szczegóły i nieruchomości, dla których nie ma wstydu w polecaniu.

Usługi

Nasze usługi:

• Wybór nieruchomości w Phuket - kondominium, wille, ziemia

• Doradztwo inwestycyjne i obliczanie rentowności (ROI, czynsz, wzrost wartości)

• Organizacja indywidualnych poglądów i zwiedzanie nieruchomości

• Wsparcie transakcji kupna i sprzedaży (free hold / leasehold)

• Prawna weryfikacja przedmiotów i umów

• Pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych i płatności

• Akceptacja nieruchomości od dewelopera

• Kompilacja i wyposażenie obiektów

• Zarządzanie leasingiem i jego utrzymanie

• Odnowienie i wycofanie z inwestycji

Adel Muhetdinov
Adel Muhetdinov
Polina Leonova
Polina Leonova
