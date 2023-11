HOLIDAY INN

Gonio, Gruzja

od €313,585

320 m² 2

Unikalny projekt Batumi Miasto European Village zostało już nazwane Batumi Rublevka i to nie przypadek. Połączenie tych czynników sprawia, że kompleks jest wyjątkowy: Niechęć do morza to prawdziwe 500 metrów. Panoramiczny widok na morze, widok na góry i ogród z każdego domu. Projektuj naprawy wysokiej jakości. Taras na dachu z niezakłóconym widokiem i twarzą w twarz, aby się zrelaksować. Gwarancja na wszystkie rodzaje pracy w domu. Indywidualna nieruchomość z krajobrazem, owocami, igłą i dekoracyjnymi stojakami. Materiały otoczenia - blok ceramiczny, kamień naturalny, marmur wewnątrz i na zewnątrz domów. Prace budowlane są przeprowadzane ostrożnie w naturze - zachowaliśmy maksymalną liczbę drzew na terenie zabudowanym. Grubość ścianki 40 cm od bloku ceramicznego z izolacją wodną i termiczną. Działka ma ponad 400 m2. Pojedyncze baseny dla każdej willi. Planowanie i rozmieszczenie domu zgodnie z indywidualnymi życzeniami kupującego ( z wcześniejszą rezerwacją ). Kominek z marmurowym wzorem perskim. Prawdziwa sauna fińska. Pełna obsługa willi - sprzątanie domu i dziedzińca, ochrona, opieka nad roślinami ( na wniosek właściciela ). Każdy właściciel willi jest konsjerżem dla European Village - osobistym asystentem odpowiedzialnym za płacenie rachunków, rezerwację biletów, rezerwację hotelu, Twoja firma w Gruzji pomoże Ci ubiegać się o zezwolenie na pobyt i rozwiązać inne problemy związane z codziennymi problemami. Podawaj willę na życzenie właściciela - ogrodnictwo, sprzątanie terytorium, sprzątanie, zarządzanie wynajmem, usługi all-inclusive. Przestronny pokój z kominkiem o powierzchni powyżej 50 m2 i 4 sypialnie + oddzielna kuchnia ( 16 m2 ) lub dodatkowa piąta sypialnia.