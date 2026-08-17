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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Val dOise, Francja

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Pontoise
13
Cergy
13
13 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Mieszkanie 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$86,795
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Mieszkanie 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Mieszkanie 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$79,475
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Mieszkanie 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Mieszkanie 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$95,858
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It Is RealtyIt Is Realty
Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 20 m²
Piętro 3
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$100,622
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Mieszkanie 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Mieszkanie 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$82,147
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 23 m²
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$106,082
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 16 m²
Piętro 2
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$86,098
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$80,172
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 3
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$96,439
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Mieszkanie 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Mieszkanie 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$81,682
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 1
Opis menadżera. Spółka zależna jest obecna na prywatnym rynku mieszkaniowym dla studentów od…
$88,770
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 3
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$100,389
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Kawalerka 1 pokój w 6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Kawalerka 1 pokój
6 Capitainerie de Port Cergy, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
W samym sercu uniwersyteckiej dzielnicy La Bastide, studencka przestrzeń mieszkalna jest zal…
$90,513
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Typy nieruchomości w Val dOise.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Val dOise, Francja

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