Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Saint Brieuc
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Saint Brieuc, Francja

Ploufragan
4
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ploufragan, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ploufragan, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4
Odkryj naszą nową, starszą przestrzeń życiową z idealną lokalizacją w samym sercu Plufragan,…
$354,987
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ploufragan, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Ploufragan, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Odkryj naszą nową, starszą przestrzeń życiową z idealną lokalizacją w samym sercu Plufragan,…
$269,796
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ploufragan, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Ploufragan, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3
Odkryj naszą nową, starszą przestrzeń życiową z idealną lokalizacją w samym sercu Plufragan,…
$318,596
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Ploufragan, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Ploufragan, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1
Odkryj naszą nową, starszą przestrzeń życiową z idealną lokalizacją w samym sercu Plufragan,…
$300,470
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Saint Brieuc.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Saint Brieuc, Francja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się