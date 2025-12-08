  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
  4. Nowe domy

Nowe domy w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

Cannes
2
Alpy Nadmorskie
6
Nicea
4
Grasse
2
Dom klubowy Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Dom klubowy Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Dom klubowy Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Dom klubowy Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Dom klubowy Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Nicea, Francja
od
$1,28M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Nowoczesny luksusowy pobyt w pobliżu plaży, restauracji, promenady.Na dachu rezydencji znajduje się basen, który oferuje wspaniały widok na morze. Na terenie jest ogród. Rezydencja zniknęła. Wszystkie apartamenty z dekoracją, wysokiej klasy materiały wykończeniowe.Winda, podziemny parking. W…
Deweloper
Premiumazur
Zostaw prośbę
Willa s bassejnom i sadom
Willa s bassejnom i sadom
Willa s bassejnom i sadom
Nicea, Francja
od
$1,04M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Kompleks, składający się z 3 czterech - pokojowe wille, wspólny basen.Wygodne położenie, w pobliżu centrum miasta, Promenade des Anglais i restauracji, wygodny dostęp do dróg.Wille są wynajmowane z wykończeniami: płytki ceramiczne 80 do 80, włoski prysznic, umywalka w łazience, elektryczne ż…
Deweloper
Premiumazur
Zostaw prośbę
Willa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Willa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Willa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Nicea, Francja
od
$1,08M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Wille w cichej i luksusowej okolicy le Montaleigne. Wille otoczone są drzewami oliwnymi. Niektóre z widokiem na morze. Nowoczesna architektura. Parkowanie.Niedaleko od centrum miasta i plaży. Wspólny basen.Raty płatnicze. Obniżone opłaty notarialne. Duży wybór materiałów wykończeniowych.Opcj…
Deweloper
Premiumazur
Zostaw prośbę
OneOne
Wieś domków Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Wieś domków Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Wieś domków Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Wieś domków Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Wieś domków Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Nicea, Francja
od
$964,386
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Rezydencja elitarna i budowlana, składająca się z małych willi i małego budynku z apartamentami. Jest basen i ogród.Każda willa z własnym oddzielnym parkingiem. Wszystkie domy z wykończeniami.Opłata za utrzymanie, obniżona opłata notarialna.Willa 101 m2 - 830 000 euroWilla 146 m2 - 1,200,000…
Deweloper
Premiumazur
Zostaw prośbę
Willa 5 komnat radom s centrom Kann
Willa 5 komnat radom s centrom Kann
Willa 5 komnat radom s centrom Kann
Willa 5 komnat radom s centrom Kann
Willa 5 komnat radom s centrom Kann
Willa 5 komnat radom s centrom Kann
Cannes, Francja
od
$951,778
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nkbig willa na terytorium rezydencji z parkingiem i ogrodem.Powierzchnia domu wynosi 116 m2, ogród 335 m2, taras 49 m2, balkon 5 m2.Mniej niż 10 minut do osobliwej Croisette i plaży, i starego portu w Cannes.Zagospodarowanie, obniżona opłata notarmalna
Deweloper
Premiumazur
Zostaw prośbę
Willa Istoriceskaa villa v centre Kann
Willa Istoriceskaa villa v centre Kann
Willa Istoriceskaa villa v centre Kann
Willa Istoriceskaa villa v centre Kann
Cannes, Francja
od
$1,90M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Elegancka willa zbudowana w 1910 roku przez księcia Mołdawii i rumuńskiego Jeana Gicę dla jego żony Maria - Hazel Gica.Willa znajduje się 5 minut spacerem od plaży, w pobliżu starego portu w Cannes.Willa jest odnowiona i zmodernizowana przez dewelopera. Ponadto powstanie: parking 28 m2 oraz …
Deweloper
Premiumazur
Zostaw prośbę
