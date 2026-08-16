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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Indre et Loire, Francja

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Tours
326
La Riche
314
326 obiektów total found
Zamek 50 pokojów w Tours, Francja
Zamek 50 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 50
Perła Francji: Zamek nie do pominięciaZamek z historią i potencjałem jest jedyną życiową oka…
$3,68M
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$284,668
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$360,192
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DD CO DEDD CO DE
Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Powierzchnia 850 m²
Zamek od połowy XIX wieku. Century to bardzo ładna recepcja z czterema pięknymi dużymi salon…
$1,75M
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Zamek 8 pokojów w Tours, Francja
Zamek 8 pokojów
Tours, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Niepowtarzalny zamek XVI wieku, w pełni odrestaurowany, położony zaledwie 34 km od miasta To…
$2,35M
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2
Apartments
$217,649
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2
Apartments
$346,250
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Powierzchnia mieszkalna jest zaprojektowana w taki sposób, aby oferować unikalne otoczenie, …
$264,916
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$207,279
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 3
Apartments
$256,782
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 24 m²
Apartments
$207,610
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Mieszkanie 5 pokojów w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2
Powierzchnia mieszkalna jest zaprojektowana w taki sposób, aby oferować unikalne otoczenie, …
$448,498
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1
Powierzchnia mieszkalna jest zaprojektowana w taki sposób, aby oferować unikalne otoczenie, …
$271,887
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$98,229
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1
Apartments
$225,039
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$348,573
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1
Ten luksusowy apartament w centrum miasta Tour po całkowitej renowacji, w pobliżu hipercentr…
$450,357
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$252,135
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$88,344
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$383,431
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Zamek w Rigny Usse, Francja
Zamek
Rigny Usse, Francja
Powierzchnia 920 m²
Piękny zamek w Dolinie Loary ze starannie odnowionymi domkami 4, które oferują luksusowe życ…
$2,81M
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$443,850
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 3
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$97,386
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$92,265
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 3
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$103,457
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Mieszkanie 4 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1
Apartments
$594,899
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Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Powierzchnia 700 m²
Piękny zamek z romantyczną fasadą i atrakcyjnym wnętrzem znajduje się we Francji, 30 km od T…
$2,78M
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 6
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$389,240
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 5
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$189,392
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$378,783
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Typy nieruchomości w Indre et Loire.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Indre et Loire, Francja

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