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Wille na sprzedaż w Żyronda, Francja

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Bordeaux
11
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11 obiektów total found
Willa w Bordeaux, Francja
Willa
Bordeaux, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 100 m²
VIId; Spis treści
$485,679
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Willa w Bordeaux, Francja
Willa
Bordeaux, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 100 m²
VIId; Spis treści
$485,679
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Willa w Bordeaux, Francja
Willa
Bordeaux, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$462,441
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Willa w Bordeaux, Francja
Willa
Bordeaux, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$451,983
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Willa w Bordeaux, Francja
Willa
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
VIId; Spis treści
$420,612
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Willa w Bordeaux, Francja
Willa
Bordeaux, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$468,250
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Willa w Bordeaux, Francja
Willa
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
VIId; Spis treści
$393,888
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Willa w Carbon Blanc, Francja
Willa
Carbon Blanc, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 76 m²
Komfort nowej przestrzeni mieszkalnej składa się z 33 nowych apartamentów z 2 lub 3 pokoi i …
$348,573
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Willa w Carbon Blanc, Francja
Willa
Carbon Blanc, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 76 m²
Komfort nowej przestrzeni mieszkalnej składa się z 33 nowych apartamentów z 2 lub 3 pokoi i …
$348,573
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Willa w Bordeaux, Francja
Willa
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
VIId; Spis treści
$414,802
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Willa w Carbon Blanc, Francja
Willa
Carbon Blanc, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 76 m²
Komfort nowej przestrzeni mieszkalnej składa się z 33 nowych apartamentów z 2 lub 3 pokoi i …
$333,469
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Parametry nieruchomości w Żyronda, Francja

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