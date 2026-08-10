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Zamki na sprzedaż w Żyronda, Francja

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Bordeaux
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4 obiekty total found
Zamek 18 pokojów w Żyronda, Francja
Zamek 18 pokojów
Żyronda, Francja
Pokoje 18
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 036 m²
Zamek 18 pokoje 10 sypialnie 1036 m2W Gironde, 40 km od Bordeaux, przy bramach winnic Sotern…
$2,51M
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Zamek 10 pokojów w 11, Francja
Zamek 10 pokojów
11, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 157 m²
Liczba kondygnacji 3
Zamek, podpalony 10 minut od Bordeaux, francuski i elegancki plac architektury 1157 m2. Park…
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Zamek 15 pokojów w Bordeaux, Francja
Zamek 15 pokojów
Bordeaux, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 833 m²
Liczba kondygnacji 2
Zamek po renowacji, 15 pokoi, 7 sypialni, 6 łazienek, studia. Na terytorium basen i dekoracy…
$2,07M
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Zamek 15 pokojów w Bordeaux, Francja
Zamek 15 pokojów
Bordeaux, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Renesansowy zamek. To 20 kilometrów od Bordeaux. Historia zamku rozpoczyna się w XII wieku. …
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Parametry nieruchomości w Żyronda, Francja

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