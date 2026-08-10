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Mieszkania na sprzedaż w Żyronda, Francja

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Bordeaux
775
Lormont
52
Villenave dOrnon
47
Saint Medard en Jalles
41
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822 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Piętro 5
Apartments
$177,540
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Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Piętro 2
Apartments
$365,189
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1
Bordeaux, stolica metropolii, Bordeaux koncentruje kilka aktywów, które sprawiają, że błyszc…
$453,145
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Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Apartments
$298,727
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Mieszkanie 2 pokoi w Sainte Eulalie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sainte Eulalie, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
W samym sercu pól winorośli Bordeaux przywrócony zostanie dawny klasztor cystersów, dom mies…
$474,292
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Mieszkanie 5 pokojów w Gradignan, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Gradignan, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 98 m²
Apartments
$604,194
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Mieszkanie 2 pokoi w Lormont, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Lormont, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3
Apartments
$191,715
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Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Piętro 3
Apartments
$176,146
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2
Wybierz dom w nowej okolicy. Dynamiczne, innowacyjne i zrównoważone środowisko jest istotą t…
$463,603
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Mieszkanie 3 pokoi w Villenave dOrnon, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Villenave dOrnon, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Apartments
$313,600
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 4
To nowy kierunek nad brzegiem jeziora Bordeaux. Projekt ustępuje naturze, oddaje krajobraz j…
$366,141
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Mieszkanie 5 pokojów w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Bordeaux, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 98 m²
Piętro 6
Apartments
$517,050
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Mieszkanie 3 pokoi w Lormont, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Lormont, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 5
Apartments
$260,462
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 5
Bordeaux, stolica metropolii, Bordeaux koncentruje kilka aktywów, które sprawiają, że błyszc…
$383,431
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Medard en Jalles, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Medard en Jalles, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
Apartments
$211,081
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2
Apartments
$468,250
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Mieszkanie 2 pokoi w Sainte Eulalie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sainte Eulalie, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 34 m²
W samym sercu pól winorośli Bordeaux przywrócony zostanie dawny klasztor cystersów, dom mies…
$336,141
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Mieszkanie 3 pokoi w Lormont, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Lormont, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 6
Apartments
$290,478
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Mieszkanie 3 pokoi w Le Barp, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Le Barp, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Nowa przestrzeń mieszkalna, idealnie położona między Bordeaux i Arcachon Basin. Nowa przestr…
$283,506
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Mieszkanie 2 pokoi w Sainte Eulalie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sainte Eulalie, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 36 m²
W samym sercu pól winorośli Bordeaux przywrócony zostanie dawny klasztor cystersów, dom mies…
$320,920
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Mieszkanie 3 pokoi w Sainte Eulalie, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Sainte Eulalie, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 87 m²
W samym sercu winnic Bordeaux przywrócony zostanie dawny opactwo cystersów, XIX-wieczny burż…
$604,542
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Andre de Cubzac, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Andre de Cubzac, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Skorzystaj z uroku rzeki Dordogne i Antre de Mers winnice kupić mieszkanie rodzinne lub zain…
$183,582
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Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Apartments
$359,728
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Andre de Cubzac, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Andre de Cubzac, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Skorzystaj z uroku rzeki Dordogne i Antre de Mers winnice kupić mieszkanie rodzinne lub zain…
$255,620
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Apartments
$595,547
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
Apartments
$378,783
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Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 3
Apartments
$180,329
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Medard en Jalles, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Medard en Jalles, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3
Apartments
$305,970
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Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4
Apartments
$181,723
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Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Piętro 2
Apartments
$348,573
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Typy nieruchomości w Żyronda.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Żyronda, Francja

Tanie
Luksusowe
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