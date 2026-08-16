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Mieszkania na sprzedaż w Bouches du Rhone, Francja

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Marseille
557
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51
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626 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Piętro 5
Po raz pierwszy istniejący budynek, całkowicie odnowiony i położony w samym sercu miasta, je…
$253,668
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Mieszkanie 2 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3
Odkryj tę przestrzeń życiową, znajdującą się w 9. okręgu Marsylii, w Zac Vallon Régny, innow…
$389,240
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Kawalerka 1 pokój w Marseille, Francja
Kawalerka 1 pokój
Marseille, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 3
W samym sercu Marsylii, między okręgiem Dox a szpitalem europejskim, oferuje codzienne życie…
$134,201
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
Odkryj tę przestrzeń życiową, znajdującą się w 9. okręgu Marsylii, w Zac Vallon Régny, innow…
$407,831
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Piętro 1
Idealna przestrzeń życiowa w samym sercu 6 okręgów, 12 minut od Metro 2 "Castellan" i tramwa…
$431,534
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Obiecywanie przestrzeni mieszkalnej w pobliżu centrum miasta, w 14. okręgu, w centrum dużego…
$250,973
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 6 pokojów w Aix en Provence, Francja
Mieszkanie 6 pokojów
Aix en Provence, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 154 m²
Apartments
$1,64M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1
Odkryj tę przestrzeń życiową, znajdującą się w 9. okręgu Marsylii, w Zac Vallon Régny, innow…
$528,670
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Mieszkanie 4 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1
Apartments
$437,654
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3
W 8. okręgu Marsylii znajduje się wspaniała przestrzeń mieszkalna. W samym sercu dobrze utrz…
$569,336
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Mieszkanie 1 pokój w Marseille, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Marseille, Francja
Sypialnie 1
Piętro 2
Idealna przestrzeń życiowa w samym sercu 6 okręgów, 12 minut od Metro 2 "Castellan" i tramwa…
$241,794
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Mieszkanie 3 pokoi w Sausset les Pins, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Sausset les Pins, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
Śródziemnomorski kurort nad morzem, 35 km od Marsylii. Salon jest idealnie położony 5 minut …
$400,859
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Mieszkanie 1 pokój w Marseille, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Marseille, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$255,969
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Mieszkanie 1 pokój w Marseille, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Marseille, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2
W 8. okręgu Marsylii znajduje się wspaniała przestrzeń mieszkalna. W samym sercu dobrze utrz…
$281,763
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Mieszkanie 2 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Obiecywanie przestrzeni mieszkalnej w pobliżu centrum miasta, w 14. okręgu, w centrum dużego…
$196,920
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3
Apartments
$346,636
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
Odkryj tę przestrzeń życiową, znajdującą się w 9. okręgu Marsylii, w Zac Vallon Régny, innow…
$405,507
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Mieszkanie 4 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 107 m²
Piętro 4
W 8. okręgu Marsylii znajduje się wspaniała przestrzeń mieszkalna. W samym sercu dobrze utrz…
$928,367
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Mieszkanie 2 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2
Apartments
$151,398
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Apartments
$427,932
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Obiecywanie przestrzeni mieszkalnej w pobliżu centrum miasta, w 14. okręgu, w centrum dużego…
$249,783
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1
Apartments
$225,411
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Mieszkanie 4 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3
Oferujemy Państwu nową kolekcję apartamentów w tej pięknej przestrzeni mieszkalnej, od 2 do …
$388,078
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2
Oferujemy Państwu nową kolekcję apartamentów w tej pięknej przestrzeni mieszkalnej, od 2 do …
$343,618
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Mieszkanie 3 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Apartments
$282,731
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Mieszkanie 4 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 202 m²
Piętro 4
W 8. okręgu Marsylii znajduje się wspaniała przestrzeń mieszkalna. W samym sercu dobrze utrz…
$1,64M
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Mieszkanie 2 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$208,659
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Mieszkanie 2 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 4
Apartments
$191,715
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Mieszkanie 1 pokój w Marseille, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Marseille, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3
W 8. okręgu Marsylii znajduje się wspaniała przestrzeń mieszkalna. W samym sercu dobrze utrz…
$287,573
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Mieszkanie 2 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Apartments
$488,816
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Typy nieruchomości w Bouches du Rhone.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bouches du Rhone, Francja

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