Wynajem domy na jeden dzień w Owernia-Rodan-Alpy, Francja

Lyon
9
Bonneville
12
Clermont Ferrand
9
88 obiektów total found
Dom 12 pokojów w Meribel les Allues, Francja
Dom 12 pokojów
Meribel les Allues, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 200 m²
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 15 pokojów w Courchevel, Francja
Dom 15 pokojów
Courchevel, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 212 m²
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 12 pokojów w Courchevel, Francja
Dom 12 pokojów
Courchevel, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 500 m²
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Chalet został zbudowany w 2020 roku. Ma powierzchnię 300 m2, składa się z 4 pięter z windami…
$3,543
za noc
$3,543
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
The ultimate luxury chalet situated at the entrance to Courchevel Moriond enjoys an excellen…
$2,120
za noc
$2,120
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Les Allues, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
The chalet , located in Hameau du Raffort, close to Meribel slopes, is a mountain chalet com…
$2,071
za noc
$2,071
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850, Les Bastidons is one of the thre…
$15,481
za noc
$15,481
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Megeve, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Megeve, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Chalet is located in the Rochebrune area, a perfect location in the middle of nature, only 2…
$1,942
za noc
$1,942
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Les Allues, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Chalet , located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with a relaxation area…
$2,158
za noc
$2,158
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Courchevel, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
The chalet  is ideally located in the quiet area of Plantret, near to the centre of the reso…
$2,060
za noc
$2,060
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Les Allues, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Les Allues, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Apartament dla 14 osób o dużej przestrzeniMimo że ma wszystkie cechy prestiżowego domku, Vil…
$2,982
za noc
$2,982
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Megeve, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Megeve, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Chalet  is located in the centre of the village, a few steps from the shops and 550 metres f…
$4,639
za noc
$4,639
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
za noc
$7,772
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
za noc
$13,206
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
za noc
$2,494
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
za noc
$3,152
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Located in the Chalet du Forum residence in Courchevel 1850, Sweet Escape is a 188 sqm apart…
$1,865
za noc
$1,865
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Lyon, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Lyon, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
This urban chalet is located in the quiet and intimate neighborhood of Les Carats, ski-in sk…
$2,606
za noc
$2,606
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Megeve, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Megeve, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Nestled in the sought after Mont d'Arbois area, discover the Chalet , which can accommodate …
$14,489
za noc
$14,489
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Megeve, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Megeve, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
The Blackrock apartment is located in the hamlet of pistes in the charming resort of Megève.…
$2,050
za noc
$2,050
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
The Chalet is a high standing building which benefits from an exceptional location in Courch…
$2,804
za noc
$2,804
za noc
Zostaw prośbę
Traditional Alpine chalet w Francja metropolitalna, Francja
Traditional Alpine chalet
Francja metropolitalna, Francja
Chalet Nightingale is a traditional Alpine chalet, sitting right on the slopes in the southe…
$10,703
za noc
$10,703
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
za noc
$5,446
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Courchevel, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Chalet , located in the Jardin Alpin district of Courchevel 1850, is an authentic, family-fr…
$2,418
za noc
$2,418
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
With a unique ski in/ski out location on the Bellecôte slope in Courchevel 1850, Chalet has …
$14,760
za noc
$14,760
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Lyon, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Lyon, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Chalet  is a superb high standing chalet which benefits from a dream location. Indeed, it is…
$3,539
za noc
$3,539
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Lyon, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Lyon, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Located in the mountain hamlet of Fornet, 200 meters from the gondola and the slopes, the ch…
$2,767
za noc
$2,767
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Lyon, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Lyon, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Chalet  takes its name from its majestic cathedral ceiling, which affords a breathtaking vie…
$4,075
za noc
$4,075
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Courchevel, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Courchevel, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
The chalet  is situated not far from the centre of Courchevel Village. It is an ultimate lux…
$2,077
za noc
$2,077
za noc
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Lyon, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Lyon, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
A magnificent six-bedroom residence perfectly situated at the top of the hill, overlooking t…
$6,757
za noc
$6,757
za noc
Zostaw prośbę

