Suez (muhafaza), Egipt

IDENTYFIKATOR PROJEKTU: EGA-102 WARUNKI PŁATNOŚCI: od 15% zaliczki i pozostałej kwoty w ratach bez dopłat do momentu przekazania LOKALIZACJA: Egipt/Sochna Odległość do morza -200M Odległość do Kairu - 130 km Lotnisko w Kairze - 105 km DOSTĘPNE TYPY MIESZKAŃ: 1+1 - 59 m² - 76 000 EUR 2…