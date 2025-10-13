Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

Hurghada
4
4 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Hurghada, Egipt
Willa 5 pokojów
Hurghada, Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Piętro 3/1
Experience refined coastal living with this stunning 3-bedroom villa located in the vibrant …
$245,691
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 5 pokojów w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Willa 5 pokojów
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
Piętro 2/2
Twin Villa with Pent-House (265m plot+ 185m BUA + 66m ROOF) delivered fully finished spec's …
$273,987
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom 2 pokoi w Gamsha, Egipt
Dom 2 pokoi
Gamsha, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,619
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 5 pokojów w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Willa 5 pokojów
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/2
3 sypialnie willa na sprzedaż w hotelu Mirage Bay Willa znajduje się w małej willi społeczno…
$220,563
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
