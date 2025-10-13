Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

Hurghada
3 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Gamsha, Egipt
Dom 2 pokoi
Gamsha, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,619
Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$407,498
Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 3
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$317,296
Typy nieruchomości w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt).

wille

Parametry nieruchomości w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

z Basen
Tanie
Luksusowe
