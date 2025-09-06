Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Mieszkania
  4. Dom
  5. Pole golfowe

Domy w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Egipt

Hurghada
7
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
17
Matruh (muhafaza)
4
Al-Alamajn
4
2 obiekty total found
Willa 21 pokój w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Willa 21 pokój
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 21
Powierzchnia 1 379 m²
Liczba kondygnacji 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Nabyć w pełni prywatny butikowy hotel o 21 ap…
$1,75M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Szeregowiec 5 pokojów
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 316 m²
Liczba kondygnacji 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Przestronna willa o powierzchni 251 m² z prywatny…
$405,190
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Egipt.

wille
dom drewniany w stylu górskim
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Egipt

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się