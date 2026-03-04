Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Las Terrenas
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Las Terrenas, Dominikana

nieruchomości komercyjne
18
hotele
13
Sklep Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 805 m²
Cena: 890000 USD (niektóre dokumenty wskazują 990000 USD - cena do potwierdzenia)Rzadka okaz…
$890,000
Zostaw prośbę
🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 121 m²
Cena: 160.000 USD - W pełni wyposażone Turnkey OpportunityOdkryj wyjątkową możliwość zdobyci…
$160,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się