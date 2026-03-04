Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Las Terrenas
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Las Terrenas, Dominikana

nieruchomości komercyjne
18
Hotel Usuwać
Wyczyść
13 obiektów total found
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
TOP TOP
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 2 000 m²
Cena: 3,100.000 USD - Biznes & Nieruchomość ZawarteRzadka i prestiżowa okazja do uzyskania w…
$3,10M
Zostaw prośbę
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
TOP TOP
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 16 250 m²
Cena: 1,250.000 USD - Nieruchomości i Biznes Zawarte (Ściany i Biznes)Wyjątkowa okazja do na…
$1,25M
Zostaw prośbę
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic w Las Terrenas, Dominikana
TOP TOP
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 1 663 m²
🌴 Zarobkowe Boutique Bed & Breakfast na sprzedaż - Las Terrenas, DominikanaCena: 550.000 USD…
$550,000
Zostaw prośbę
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 3 200 m²
Cena: 900,000 USD - Zawarte nieruchomości i biznesu (Ściany i Biznes)Wyjątkowa okazja, aby n…
$900,000
Zostaw prośbę
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 1 449 m²
Cena: 1,800,000 USD - Biznes & Nieruchomości WliczoneDoskonała okazja, aby nabyć uroczy i w …
$1,80M
Zostaw prośbę
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 800 m²
Odkryj tę uroczą nieruchomość w stylu melancholijnym w bujnym tropikalnym otoczeniu w dzieln…
$420,000
Zostaw prośbę
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 1 654 m²
Cena: 850.000 USDOdkryj wyjątkową okazję do zdobycia spokojnego i dochodowego butiku Bed & B…
$850,000
Zostaw prośbę
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 120 m²
Odkryj wyjątkową okazję, aby uzyskać pięknie zaprojektowany eko-loży butik Bed & Breakfast z…
$950,000
Zostaw prośbę
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w sercu Las Terrenas: uroczy butik Bed & Breakfast łącz…
$480,000
Zostaw prośbę
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 350 m²
Odkryj ten wyjątkowy pod klucz Boutique Bed & Breakfast usytuowany zaledwie 250 metrów od pa…
$750,000
Zostaw prośbę
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 860 m²
Odkryj niepowtarzalną okazję do uzyskania w pełni operacyjnego hotelu ekologicznego i wellne…
$1,30M
Zostaw prośbę
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Odkryj rzadką okazję, aby nabyć wyjątkowy luksusowy hotel w stylu establishment położony zal…
$1,85M
Zostaw prośbę
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas w Las Terrenas, Dominikana
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 1 000 m²
Odkryj ten uroczy hotel w stylu metropolitalnym położony zaledwie 90 metrów od plaży w bardz…
$1,15M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się