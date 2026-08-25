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Wille na sprzedaż w Higuey, Dominikana

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Punta Cana
45
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58 obiektów total found
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Projekt Przegląd: Prywatny projekt willi w Punta Cana z 3 i 4 sypialniami z 3,5 łazienką.Szc…
$364 510
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 840 m²
Ułatwienia: 5 Sypialnie5 łazienki1 / 2 połowa łazienkiTarasWejścieZimna kuchniaGorąca kuchni…
$1 000 000
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 655 m²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50M
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Willa w Bavaro, Dominikana
Willa
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 279 m²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
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Willa w Uvero Alto, Dominikana
Willa
Uvero Alto, Dominikana
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$7,50M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Powierzchnia 127 m²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 521 m²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 590 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Mara 25, Punta CanaMara 25 to nowoczesna luksusowa willa w Pun…
$1,25M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Inwestycja w nieruchomości Punta Cana stanowi jedną z najtrudniejszych możliwości na Karaiba…
$50 000
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Agencja
Nest Invest global
Języki komunikacji
English
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Niesamowite trzy willi Storey, w najlepszym obszarze całej Dominikany, gdzie wiele gwiazd ma…
$2,90M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Luxury 4 bedroom villa in Punta Cana Village Cozy house located in one of the most exclusive…
$1,10M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 485 m²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950 000
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 772 m²
Doświadcz współczesnego luksusu w Villa Alena, wyjątkowej rezydencji w prestiżowej społeczno…
$1,60M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 711 m²
Discover Isla Verde 25, a stunning contemporary villa currently in pre-construction within t…
$1,29M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 620 m²
PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innovative features on the mar…
$1,35M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 580 m²
– MARA PUNTA CANA VILLAGE This stunning property features the most innovative elements on th…
$1,25M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 626 m²
Exclusive Luxury Villa in Punta Cana Village     Discover the harmony between sophistication…
$1,25M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
This elegant villa is located in Punta Cana Village West, a prestigious gated community know…
$915 000
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
SALES DETAILS – PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innovative fea…
$950 000
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 579 m²
Pre-Construction Villa for Sale – Punta Cana Village This exclusive pre-construction villa i…
$1,20M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 836 m²
Beautiful 5-bedroom villa in Cap Cana   Majestic residence developed under a modern style an…
$1,55M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 579 m²
839.69 wielkość partii867.79 wielkość domu5 sypialni5 łazienek1 / 2 łazienka z łazienkąKoron…
$1,20M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 418 m²
– MARA PUNTA CANA VILLAGE This stunning property features the most innovative elements on th…
$1,05M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
It allows all residents to have access to a unique lifestyle in Downtown Punta Cana with ame…
$224 250
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Willa w Friusa, Dominikana
Willa
Friusa, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Ułatwienia:Dwie i trzy sypialnie willePlac zabaw dla dzieciBlisko szkółBezpieczeństwo 24 / 7…
$155 000
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Parametry nieruchomości w Higuey, Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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