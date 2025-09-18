O deweloperze

Frontier Experiences to wybitny deweloper i firma zajmująca się nieruchomościami, skupiająca się na tworzeniu unikalnych luksusowych hoteli butikowych w jednych z najbardziej oszałamiających miejsc na świecie.

Specjalizujemy się w dopasowanych i high-end rozwiązań nieruchomości dla tropikalnych miejsc docelowych, oferując luksusowe zakwaterowanie, doświadczenia kuratorskie i ekskluzywne możliwości nieruchomości na rynkach przygranicznych.

Co nas wyróżnia?

Nasze właściwości są unikalne w ich konstrukcji, doskonale wtapiając się w środowisko i lokalną kulturę.

Zrównoważony rozwój jest naszą podstawową filozofią i podejmujemy do niego poważne podejście. Wdrażając zrównoważony rozwój i najnowsze wydarzenia w tym obszarze, stosujemy ekologiczne praktyki i inicjatywy we wszystkich naszych właściwościach. Naszym celem jest zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla i zaangażowanie społeczności lokalnych, aktywnie pracując nad pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo.

Nasze podejście do luksusu z silną częścią środowiska pozwala nam zaoferować bardzo unikalny produkt.

Mając ekskluzywne podejście do podróżnika, wykraczamy poza luksusowe zakwaterowanie i oczekiwania, aby leczyć niezapomniane doświadczenia dla naszych klientów. Organizujemy prywatne czartery jachtów, wycieczki helikopterem, spersonalizowane wycieczki, rekolekcje wellness i kulturalne zanurzenia, zapewniając, że każdy aspekt podróży jest dostosowany do wyjątkowych i preferencji każdego klienta.