  The Pavilions Anambas new luxury hotels and residences

The Pavilions Anambas new luxury hotels and residences

Indonezja, Batam
Company type
Deweloper
Na platformie
1 rok 7 miesięcy
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
www.pavilionshotels.com/residences/anambas/
O deweloperze

Frontier Experiences to wybitny deweloper i firma zajmująca się nieruchomościami, skupiająca się na tworzeniu unikalnych luksusowych hoteli butikowych w jednych z najbardziej oszałamiających miejsc na świecie.

Specjalizujemy się w dopasowanych i high-end rozwiązań nieruchomości dla tropikalnych miejsc docelowych, oferując luksusowe zakwaterowanie, doświadczenia kuratorskie i ekskluzywne możliwości nieruchomości na rynkach przygranicznych.

Co nas wyróżnia?

Nasze właściwości są unikalne w ich konstrukcji, doskonale wtapiając się w środowisko i lokalną kulturę.

Zrównoważony rozwój jest naszą podstawową filozofią i podejmujemy do niego poważne podejście. Wdrażając zrównoważony rozwój i najnowsze wydarzenia w tym obszarze, stosujemy ekologiczne praktyki i inicjatywy we wszystkich naszych właściwościach. Naszym celem jest zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla i zaangażowanie społeczności lokalnych, aktywnie pracując nad pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo.

Nasze podejście do luksusu z silną częścią środowiska pozwala nam zaoferować bardzo unikalny produkt.

Mając ekskluzywne podejście do podróżnika, wykraczamy poza luksusowe zakwaterowanie i oczekiwania, aby leczyć niezapomniane doświadczenia dla naszych klientów. Organizujemy prywatne czartery jachtów, wycieczki helikopterem, spersonalizowane wycieczki, rekolekcje wellness i kulturalne zanurzenia, zapewniając, że każdy aspekt podróży jest dostosowany do wyjątkowych i preferencji każdego klienta.

Usługi

Nasze portfolio obejmuje szeroki zakres luksusowych noclegów, prywatnych willi i zapierających dech w piersiach kurortów, zapewniając podróżnym możliwość zanurzenia się w raju.

Od odosobnionych willi nad morzem po prywatne rekolekcje wyspiarskie i luksusowe kurorty pośród bujnej zieleni, staramy się zaoferować tylko najlepsze opcje naszym klientom.

Nasze kurorty są otoczone naturalnie zachowanymi obszarami, często obejmującymi dostęp do niektórych z najbardziej unikalnych działań na świecie.

Hotele i resorty Pawilonów

Aby zapewnić naszym klientom jeszcze bardziej niezapomniane i spersonalizowane doświadczenie, współpracowaliśmy z marką Pavilions.

Pavilions Hotels and Resorts jest dobrze ugruntowaną i znakomitą marką gościnność słynącą z tworzenia niezapomnianych doświadczeń turystycznych, które wyróżniają się w świadczeniu zindywidualizowanych usług ze względu na swoje portfolio wyjątkowych właściwości, które obejmują zarówno w Europie jak i Azji - od Bali, Filipin i Phuket przez Mongolię do Amsterdamu, Madrytu i Rzymu.

Pawilon znany jest z tworzenia intymnych i odosobnionych niebios dla gości, chwaląc się charakterystycznym stylem i zachwytem, zapewniając prywatność i spokój, zapewniając niezrównaną gościnność i zapewniając nienaganną obsługę dostosowaną do unikalnych preferencji każdego gościa, tworząc uleczoną podróż pobłażania i relaksu, które pozostawią trwałe wrażenie w każdej chwili.

Magdalena Blonska-Alasa
Magdalena Blonska-Alasa
10 obiektów
