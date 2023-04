Hotel apartamentowy « Harmony » znajduje się w samym sercu Czarnogóry, w regionie premium Riwiery Budva na półwyspie Zavala, który był jednym z chronionych zakątków dziewiczej przyrody. Kompleks położony jest w odległości spaceru od morza i czystej, zadbanej plaży. Wszystkie tarasy oferują wspaniały widok na morze: w kierunku autentycznego Starego Miasta w Budvie lub plaży Becici i malowniczej wyspy Sveti Stefan, co jest znakiem rozpoznawczym kraju. Pod budynkiem znajduje się tunel prowadzący do nasypu Budva —, głównego miejsca do spacerów wzdłuż morza.