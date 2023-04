Nordic Property Construction to międzynarodowa firma budowlana z europejskimi inwestycjami. Od 2015 r. Budujemy kompleksy mieszkaniowe, starając się wdrożyć nową koncepcję wysokowydajnych mieszkań na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Nasz zespół to połączenie energii i doświadczenia, zgromadzonej wiedzy i otwartości na nowe rzeczy, poświęcenia, troski o każdego z naszych klientów i wiary w wykonywanie naszej pracy z miłością, tworzymy to, co najlepsze.