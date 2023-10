Ajia Napa, Cyprus

od €1,46M

Ekskluzywny ośrodek i kompleks mieszkalny położony w ekologicznie czystym, malowniczym otoczeniu przyrody ze wspaniałymi plażami, krystalicznie czystym morzem i zapierającymi dech w piersiach widokami. Kompleks oferuje luksusowe apartamenty, światowej klasy port jachtowy z pełnym cyklem obsługi statków oraz pełnoprawną infrastrukturę przybrzeżną. Dwie wieżowce mają kształt litery T. Do wyboru jest 10 rodzajów układów. Ponadto kompleks posiada wille z prywatnymi miejscami do cumowania lub dostępem do plaży. Infrastruktura kompleksu obejmuje całodobową obsługę administratora i konsjerża, ochronę, centrum fitness i spa, sklepy i restauracje, baseny, klub dla dzieci, ogrody, usługi plażowe, parking i wiele więcej. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks położony w południowo-wschodniej części wyspy i obejmuje oficjalny port zawinięcia na Cypr, aw porcie znajduje się urząd celny. Cypr jest strategicznie położony we wschodniej części Morza Śródziemnego na skrzyżowaniu trzech kontynentów - Europy, Azji i Afryki. Jest to bezpieczny port z malowniczą przyrodą, całorocznym słońcem, nowoczesną infrastrukturą i wysokim standardem życia.