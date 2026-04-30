Mieszkanie w nowym budynku LE CONDE

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
$148,636
7
ID: 35231
Data aktualizacji: 17.04.2026

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Boeng Keng Kang
  • Wioska
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adres
    Street 352, 31

Charakterystyka obiektu

  Opcje wykończenia: Gotowe
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji: 45
    Liczba kondygnacji
    45

O kompleksie

LE CONDE - Pierwsze inteligentne kondominium luksusowe w BKK1, Phnom Penh 🏙✨

LE CONDE to luksusowy rozwój mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy BKK1 Phnom Penh, łączący inteligentną technologię, nowoczesną architekturę i silny potencjał inwestycyjny.

Jest to pierwsze kondominium w mieście wyposażone w zintegrowane systemy Xiaomi inteligentnego domu, wyznaczając nowy standard życia miejskiego.

🏡 O projekcie

LE CONDE oferuje szereg nowoczesnych jednostek:

• studia
• 1- sypialnia
• 2- sypialnia
• 3- sypialnia

Każdy apartament zawiera inteligentne funkcje:

📱 kontrola klimatu
💡 systemy oświetlenia
⚡ rozwiązania energooszczędne

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Projekt obejmuje wielopoziomową infrastrukturę stylu życia:

🚗 6 pięter parkowania
🎯 5 poziomów przestrzeni wypoczynkowych i społecznych

🏊 basen
🍸 barek nieba
🏋️ centrum fitness
🏃 250 m toru
👶 800 m2 plac zabaw dla dzieci

Zaprojektowany dla komfortu, aktywności i stylu życia.

📍 Lokalizacja - BKK1

BKK1 jest głównym biznesem i centrum dyplomatycznym Phnom Penh:

🏛 29 ambasad
🏦 sektor bankowy i finansowy
🏢 przedsiębiorstwa międzynarodowe
🍽 restauracje i miejsca stylu życia

Obszar oferuje wysoki popyt na wynajem i ograniczoną podaż mieszkaniową.

💼 Najważniejsze punkty inwestycji

LE CONDE jest silną szansą inwestycyjną:

📉 począwszy od 2.262 dolarów / m2
📈 potencjalny wzrost do 6,000 $-9,000 / m2
💰 dochód z wynajmu: 800- 2,700 USD / miesiąc

Strategia:

✔ Kup - Czynsz - sprzedaż (3-5 lat)
ROI: 300% -550%

✔ Strategia pasywnego dochodu
GRR: 24% w ciągu 3 lat (~ 8% rocznie)
Całkowity zwrot: 228% -342% (3-5 lat)

💳 Opcje płatności

Wariant 1 (100% płatności):

• 5% rezerwacji
• 95% od umowy
• zniżki do ~ 20% +

Wariant 2 (12-miesięczna rata):

• 5% rezerwacji
• 35% od umowy
• 60% raty

📌 Dodatkowe świadczenia:

✔ klucze przy 40% płatności + GRR
✔ Trzyletni zwrot czynszu (~ 18%) z pełną płatnością

LE CONDE reprezentuje doskonałą mieszankę technologii, prestiżu i wysokiej wydajności inwestycji w sercu Phnom Penh. ✨

Lokalizacja na mapie

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża

Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Phnom Penh, Kambodża
od
$88,000
Zespół mieszkaniowy Diamond Bay Garden
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
od
$130,000
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$125,074
Apartamentowiec Time Castle XI
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
od
$63,216
VAT
Zespół mieszkaniowy Odom Living residences
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$250,000
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Sihanoukville, Kambodża
od
$47,823
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 30
Opis projektu.Time Square 10 to trzy wieże mieszkalne na pierwszej linii plaży Otrec 1 w Sianoukville. Apartament z balkonem i widokiem na morze. Infrastruktura rekreacyjna 4 *. Wszystko jest organizowane przez dewelopera Megakim World Corroning Ltd z potwierdzoną reputacją, z rejestracją ni…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Sihanoukville, Kambodża
od
$65,480
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 24
🌊 Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowane🌊 Widok na morze • Obiekt z gwarantowanym dochodem • Opóźnienie 0%Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowaneMieszkanie inwestycyjne w centrum Sihanoukville.W pe…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Time Square 9
Apartamentowiec Time Square 9
Apartamentowiec Time Square 9
Apartamentowiec Time Square 9
Apartamentowiec Time Square 9
Pokaż wszystko Apartamentowiec Time Square 9
Apartamentowiec Time Square 9
Phnom Penh, Kambodża
od
$147,200
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 36
Time Square 9 - Zainspirowana Luksusowa Wieża w BKK1, Phnom Penh 🏙✨Time Square 9 to zabytkowy budynek mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy BKK1 Phnom Penh w Kambodży.Zainspirowany elegancją ery Wielkiego Gatsby projekt odzwierciedla design Art Deco, wyrafinowane szczegóły i poczucie w…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
