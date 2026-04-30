Mieszkanie w nowym budynku LE CONDE

LE CONDE - Pierwsze inteligentne kondominium luksusowe w BKK1, Phnom Penh 🏙✨
LE CONDE to luksusowy rozwój mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy BKK1 Phnom Penh, łączący inteligentną technologię, nowoczesną architekturę i silny potencjał inwestycyjny.
Jest to pierwsze kondominium w mieście wyposażone w zintegrowane systemy Xiaomi inteligentnego domu, wyznaczając nowy standard życia miejskiego.
🏡 O projekcie
LE CONDE oferuje szereg nowoczesnych jednostek:
• studia
• 1- sypialnia
• 2- sypialnia
• 3- sypialnia
Każdy apartament zawiera inteligentne funkcje:
📱 kontrola klimatu
💡 systemy oświetlenia
⚡ rozwiązania energooszczędne
🌴 Udogodnienia i udogodnienia
Projekt obejmuje wielopoziomową infrastrukturę stylu życia:
🚗 6 pięter parkowania
🎯 5 poziomów przestrzeni wypoczynkowych i społecznych
🏊 basen
🍸 barek nieba
🏋️ centrum fitness
🏃 250 m toru
👶 800 m2 plac zabaw dla dzieci
Zaprojektowany dla komfortu, aktywności i stylu życia.
📍 Lokalizacja - BKK1
BKK1 jest głównym biznesem i centrum dyplomatycznym Phnom Penh:
🏛 29 ambasad
🏦 sektor bankowy i finansowy
🏢 przedsiębiorstwa międzynarodowe
🍽 restauracje i miejsca stylu życia
Obszar oferuje wysoki popyt na wynajem i ograniczoną podaż mieszkaniową.
💼 Najważniejsze punkty inwestycji
LE CONDE jest silną szansą inwestycyjną:
📉 począwszy od 2.262 dolarów / m2
📈 potencjalny wzrost do 6,000 $-9,000 / m2
💰 dochód z wynajmu: 800- 2,700 USD / miesiąc
Strategia:
✔ Kup - Czynsz - sprzedaż (3-5 lat)
ROI: 300% -550%
✔ Strategia pasywnego dochodu
GRR: 24% w ciągu 3 lat (~ 8% rocznie)
Całkowity zwrot: 228% -342% (3-5 lat)
💳 Opcje płatności
Wariant 1 (100% płatności):
• 5% rezerwacji
• 95% od umowy
• zniżki do ~ 20% +
Wariant 2 (12-miesięczna rata):
• 5% rezerwacji
• 35% od umowy
• 60% raty
📌 Dodatkowe świadczenia:
✔ klucze przy 40% płatności + GRR
✔ Trzyletni zwrot czynszu (~ 18%) z pełną płatnością
LE CONDE reprezentuje doskonałą mieszankę technologii, prestiżu i wysokiej wydajności inwestycji w sercu Phnom Penh. ✨