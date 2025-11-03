Mieszkanie w nowym budynku v Ravde s T Marketom No86

Rawda, Bułgaria
$69,762
$1,221/m²
4
ID: 36649
In CRM: 86
Data aktualizacji: 17.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Nesebar
  • Wioska
    Rawda
  • Adres
    Nesebr

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Nowy budynek mieszkalny w Ravdzie z całorocznym sklepem T Market
Projekt nr 86

📍Bułgaria🇧🇬
📍rawda

Kompleks:
- Bez podatku.
Duża liczba miejsc parkingowych
- T Market w domu.
Dobra jakość konstrukcji, tylko cegła, bez napowietrzonego betonu
Dobrze zaprojektowany projekt krajobrazu
Rozpoczęcie budowy 01.10.2026
Termin dostawy 2028 r.

Apartamenty:
Apartamenty są wynajmowane z szorstkim lub czystym wykończeniem
- Dobry plan.
- Jasne apartamenty
- Studio od 51.5m2
-Dwa od 65m2
Trójkąty od 100m2.

Ceny:
Cena za m2 na szorstkim wykończeniu od 1050m2
Cena za m2 na czystym wykończeniu od 1230m2

-Studio od 60,180 €
-1 + 1 z 75,231 €
-2 + 1 z 123,553 €
-Parcomest 15,000 euro
- Instalacja do końca 2028 r.
30% zaliczki

System płatności:
Depozyt w wysokości 3000 euro
30% Pierwsza rata we wrześniu 2026 r. (dwa tygodnie przed rozpoczęciem budowy)
40% w sprawie ustawy 14 (sierpień 2027 r.)
30% w przypadku ustawy 16 (koniec 2028 r.)

