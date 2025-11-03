Mieszkanie w nowym budynku v Ravde s T Marketom No86

Nowy budynek mieszkalny w Ravdzie z całorocznym sklepem T Market

Projekt nr 86



📍Bułgaria🇧🇬

📍rawda



Kompleks:

- Bez podatku.

Duża liczba miejsc parkingowych

- T Market w domu.

Dobra jakość konstrukcji, tylko cegła, bez napowietrzonego betonu

Dobrze zaprojektowany projekt krajobrazu

Rozpoczęcie budowy 01.10.2026

Termin dostawy 2028 r.



Apartamenty:

Apartamenty są wynajmowane z szorstkim lub czystym wykończeniem

- Dobry plan.

- Jasne apartamenty

- Studio od 51.5m2

-Dwa od 65m2

Trójkąty od 100m2.



Ceny:

Cena za m2 na szorstkim wykończeniu od 1050m2

Cena za m2 na czystym wykończeniu od 1230m2



-Studio od 60,180 €

-1 + 1 z 75,231 €

-2 + 1 z 123,553 €

-Parcomest 15,000 euro

- Instalacja do końca 2028 r.

30% zaliczki



System płatności:

Depozyt w wysokości 3000 euro

30% Pierwsza rata we wrześniu 2026 r. (dwa tygodnie przed rozpoczęciem budowy)

40% w sprawie ustawy 14 (sierpień 2027 r.)

30% w przypadku ustawy 16 (koniec 2028 r.)