Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Wiedeń
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Wiedeń, Austria

Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
10 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 300 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 300 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 300 m²
Piętro 6
Sztandarowe centrum biznesowe w samym sercu Wiednia! Najnowszy - a tym samym flagowy ośrode…
$696
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 300 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 300 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 300 m²
Piętro 3
Lokalizacja ta znajduje się na początku najsłynniejszej ulicy handlowej w Austrii, Mariahilf…
$812
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 300 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 300 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 300 m²
Piętro 12
Ta nieruchomość w Wiedniu Twin Tower, jednym z najwyższych budynków w Wiedniu, który znajduj…
$1,057
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 110 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 110 m²
Piętro 6
Najnowszy - a tym samym flagowy ośrodek biznesowy - zajmuje pozycję w centrum Wiednia. Położ…
$12,527
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 500 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 500 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 500 m²
Piętro 2
Szukasz miejsca na innowacyjne pomysły? Więc mamy to, czego szukasz. Powierzchnia biurowa od…
$812
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 300 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 300 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 300 m²
Piętro 7
Biura znajdują się w nowoczesnym budynku Galerii Ringstrassen, w samym sercu centrum Wiednia…
$556
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 300 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 300 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2
Stacja Wiedeń Zachodnia została całkowicie przeprojektowana w 2011 roku - nowoczesna, aktual…
$547
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 47 m² w Wiedeń, Austria
Nieruchomości komercyjne 47 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 47 m²
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 11 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 11 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 11 m²
Szukasz przestrzeni dla swoich innowacyjnych pomysłów? Więc mamy to, czego szukasz. Oferowan…
$753
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 140 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 140 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 140 m²
Szukasz idealnego rozwiązania do pracy? Wtedy mamy idealne rozwiązanie dla Ciebie w 11. dzie…
$638
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się