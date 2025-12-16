Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Modling
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Modling, Austria

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Modling, Austria
Dom 5 pokojów
Modling, Austria
Pokoje 5
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa was completely renovated Double doors and high bright rooms give the house Authent…
$1,60M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Modling, Austria
Dom 4 pokoi
Modling, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ten w pełni podziemny dom rodzinny został zbudowany w solidnej konstrukcji z siodłem lub sio…
$876,469
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się