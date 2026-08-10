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Mieszkania na sprzedaż w Burgenland, Austria

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Bad Sauerbrunn, Austria
Mieszkanie
Bad Sauerbrunn, Austria
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 770 m²
Bad Sauerbrunn jest tradycyjnym kurortem znanym ze swoich leczniczych źródeł i działalności,…
$1,73M
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Mieszkanie w Stadtschlaining, Austria
Mieszkanie
Stadtschlaining, Austria
Powierzchnia 224 876 m²
Połączenie z regionem golfowym i spa Bad Tatsmannsdorf: 10 minut samochodem Dostęp do Sterge…
$8,30M
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Parametry nieruchomości w Burgenland, Austria

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