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Mieszkania na sprzedaż w Bezirk Weiz, Austria

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Fischbach, Austria
Mieszkanie
Fischbach, Austria
Powierzchnia 600 m²
Idylliczne miejsce otoczone lasami. Miejsce było kilkakrotnie uznawane za najpiękniejszą gór…
$754,151
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Mieszkanie 3 pokoi w Gleisdorf, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Gleisdorf, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Piętro 1
$325,312
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Parametry nieruchomości w Bezirk Weiz, Austria

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