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Mieszkania na sprzedaż w Bezirk Bruck an der Leitha, Austria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 7 pokojów w Schwechat, Austria
Mieszkanie 7 pokojów
Schwechat, Austria
Pokoje 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 452 m²
Na sprzedaż jest około 145m2 nowy apartament w Sendnergasse w 2320 Schwechat. Apartament je…
$403,924
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Parametry nieruchomości w Bezirk Bruck an der Leitha, Austria

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