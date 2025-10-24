Willa Villa Serenity,6 km from Qerret Beach(entrance of Kavaje)

Luksusowa willa na sprzedaż - tylko 5 km od plaży Qerret
✨ Villa Serenity - Elegancja, Privacy & Premium Living in Kavajë (Shën Gjergj Road, w pobliżu Northern Ring Road) ✨
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej w otoczeniu prywatnych willi, ta unikalna nieruchomość doskonale łączy neoklasyczną architekturę z nowoczesnym wnętrz, tworząc wyrafinowane i komfortowe środowisko dla wysokiej jakości stylu życia zaledwie kilka minut od morza.
🏡 Szczegóły własności: ▪️ Powierzchnia budynku: 165 m ²
▪️ Powierzchnia: 735 m ²
▪️ South- West orientacja, zapewnienie naturalnego światła słonecznego przez cały dzień
Wnętrze willi zostało starannie zaprojektowane zarówno dla funkcjonalności, jak i elegancji, z otwartym planem życia i jadalni, która tworzy przestronną i jasną atmosferę, uzupełnioną funkcjonalnym kominkiem, który dodaje ciepło i charakter do domu.
🛏 Układ: ▫️ 3 sypialnie, w tym główny apartament z chodnikiem w szafie i łazienkę
▫️ 3 nowoczesne łazienki
▫️ Dedykowana pralnia
▫️ Centralny korytarz łączący strefy sypialne
▫️ Ostrożnie zaprojektowane pomieszczenia dla maksymalnego komfortu rodziny
✨ Cechy Premium: ▪️ System ogrzewania i chłodzenia chłodziwa
▪️ System kamer bezpieczeństwa
▪️ System alarmowy przeciwwłamaniowy
▪️ Wysokiej jakości armatura sanitarna firmy Invaso & Grohe
▪️ Sprzęt budowlany
▪️ Kuchnia kwarcowa
▪️ Inteligentny automatyczny system nawadniania ogrodu
▪️ Gazebo dla relaksujących wieczorów i rozrywkowych gości w ogrodzie krajobrazowym
🌿 Obszar zewnętrzny: Piękno urządzony i dobrze utrzymany ogród oferuje idealne miejsce na relaks, prywatność i niezapomniane rodzinne chwile na zewnątrz.
🚗 Wygoda: ▪️ Miejsce parkingowe dla 2 pojazdów
▪️ Brama wejściowa sterowana remote-
📍 Strategiczna lokalizacja: zaledwie 5 km od plaży Qerret, z szybkim dostępem do Northern Ring Road i znajduje się w pobliżu Shën Gjergj Road w Kawajë.
Obszar oferuje doskonałą łączność z plażą, autostradą i centrum miasta, czyniąc tę nieruchomość idealnym wyborem zarówno dla mieszkalnych i inwestycji.
📜 Dostępny certyfikat własności
💰 Cena: 349000 EUR
🌿 Villa Serenity to coś więcej niż tylko dom - to styl życia. Obiekt, w którym elegancja, komfort i prywatność łączą się w jeden ekskluzywny adres.
📞 Kontakt:
📩 E-mail: / > 🌐 Strona internetowa: www.iguanaimobiliare.com account