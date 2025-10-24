Willa Villa Serenity,6 km from Qerret Beach(entrance of Kavaje)

Luksusowa willa na sprzedaż - tylko 5 km od plaży Qerret

✨ Villa Serenity - Elegancja, Privacy & Premium Living in Kavajë (Shën Gjergj Road, w pobliżu Northern Ring Road) ✨

Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej w otoczeniu prywatnych willi, ta unikalna nieruchomość doskonale łączy neoklasyczną architekturę z nowoczesnym wnętrz, tworząc wyrafinowane i komfortowe środowisko dla wysokiej jakości stylu życia zaledwie kilka minut od morza.

🏡 Szczegóły własności: ▪️ Powierzchnia budynku: 165 m ²

▪️ Powierzchnia: 735 m ²

▪️ South- West orientacja, zapewnienie naturalnego światła słonecznego przez cały dzień

Wnętrze willi zostało starannie zaprojektowane zarówno dla funkcjonalności, jak i elegancji, z otwartym planem życia i jadalni, która tworzy przestronną i jasną atmosferę, uzupełnioną funkcjonalnym kominkiem, który dodaje ciepło i charakter do domu.

🛏 Układ: ▫️ 3 sypialnie, w tym główny apartament z chodnikiem w szafie i łazienkę

▫️ 3 nowoczesne łazienki

▫️ Dedykowana pralnia

▫️ Centralny korytarz łączący strefy sypialne

▫️ Ostrożnie zaprojektowane pomieszczenia dla maksymalnego komfortu rodziny

✨ Cechy Premium: ▪️ System ogrzewania i chłodzenia chłodziwa

▪️ System kamer bezpieczeństwa

▪️ System alarmowy przeciwwłamaniowy

▪️ Wysokiej jakości armatura sanitarna firmy Invaso & Grohe

▪️ Sprzęt budowlany

▪️ Kuchnia kwarcowa

▪️ Inteligentny automatyczny system nawadniania ogrodu

▪️ Gazebo dla relaksujących wieczorów i rozrywkowych gości w ogrodzie krajobrazowym

🌿 Obszar zewnętrzny: Piękno urządzony i dobrze utrzymany ogród oferuje idealne miejsce na relaks, prywatność i niezapomniane rodzinne chwile na zewnątrz.

🚗 Wygoda: ▪️ Miejsce parkingowe dla 2 pojazdów

▪️ Brama wejściowa sterowana remote-

📍 Strategiczna lokalizacja: zaledwie 5 km od plaży Qerret, z szybkim dostępem do Northern Ring Road i znajduje się w pobliżu Shën Gjergj Road w Kawajë.

Obszar oferuje doskonałą łączność z plażą, autostradą i centrum miasta, czyniąc tę nieruchomość idealnym wyborem zarówno dla mieszkalnych i inwestycji.

📜 Dostępny certyfikat własności

💰 Cena: 349000 EUR

🌿 Villa Serenity to coś więcej niż tylko dom - to styl życia. Obiekt, w którym elegancja, komfort i prywatność łączą się w jeden ekskluzywny adres.

