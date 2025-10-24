Mieszkanie w nowym budynku MANHATTAN RESIDENCE

Nowoczesne apartamenty na sprzedaż w rezydencji Manhatan - Tirana

Odkryj nowy standard życia miejskiego w rezydencji Manhatan, nowoczesny projekt mieszkaniowy położony w jednym z najbardziej strategicznych i szybko rozwijających się obszarów Tirana, w pobliżu skrzyżowania Don Bosko i Zogu i Zi.

🏙️ Apartamenty od 5 do 19 piętra

Dostępne są różne układy apartamentów:

1 + 1 Apartamenty

2 + 1 Apartamenty

📐 Dostępne rozmiary:

Od 80 m ² do 120 m ²

💶 Cena: 2300 euro / m ²

Rezydencja wyróżnia się nowoczesną architekturą, wysoką jakością konstrukcji, funkcjonalnymi układami i nowoczesną fasadą. Apartamenty oferują obfite naturalne światło, otwarte widoki i dobrze zorganizowane przestrzenie mieszkalne zaprojektowane dla maksymalnego komfortu.

📍 Doskonała lokalizacja zapewnia szybki dostęp do:

Centrum miasta Tirana

Główne drogi i obwodnice dróg

Szkoły, przedszkola i centra handlowe

Transport publiczny i liczne codzienne usługi

Doskonała okazja do komfortowego życia rodzinnego lub długoterminowych inwestycji w jednym z szybko rozwijających się obszarów stolicy.

Aby uzyskać więcej informacji lub odwiedzić nieruchomości, skontaktuj się z nami.