Kompleks mieszkalny DESLA TOWER RESIDENCE

Bashkia Durres, Albania
$75,607
$1,718/m²
ID: 34968
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Northern Albania
  • Okolica
    Obwód Durrës
  • Miasto
    Bashkia Durres
  • Adres
    Rruga Jusuf Myzyri, 3

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2030
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    25

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online

O kompleksie

DESLA TOWER RESIDENCE

📍 Dzielnica Plazh, Durrës
🌊 Tylko 200 metrów od morza | 5 minut spacerem do plaży

Nowy kompleks mieszkaniowy klasy biznes położony w jednej z najbardziej poszukiwanych części miasta Durrës.

DESLA TOWER RESIDENCE to nowoczesny projekt architektoniczny zaprojektowany z myślą o komfortowym życiu nad morzem oraz atrakcyjnej inwestycji w nieruchomości.

Dzielnica Plazh od wielu lat pozostaje jedną z najpopularniejszych lokalizacji w mieście. Wyróżnia się dogodnym położeniem, rozwiniętą infrastrukturą oraz bliskością zarówno morza, jak i centrum miasta.

Ta okolica jest szczególnie popularna wśród:
• inwestorów zagranicznych
• cyfrowych nomadów i freelancerów
• turystów planujących przeprowadzkę do Albanii
• albańskich rodzin poszukujących miejsca do stałego zamieszkania

Duży popyt na wynajem oraz bliskość plaży sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna.

Architektura kompleksu

DESLA TOWER RESIDENCE to nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z trzech budynków, ustawionych diagonalnie jeden za drugim.

🏢 Budynek 1 — 9 pięter
🏢 Budynek 2 — 17 pięter
🏢 Budynek 3 — 25 pięter

Budynki są połączone strefą komercyjną na parterze, gdzie planowane są różne usługi dla mieszkańców, takie jak:

• siłownia
• restauracje i kawiarnie
• SPA i strefa wellness
• sklepy i punkty usługowe

Nowoczesna architektura, eleganckie elewacje oraz stylowe oświetlenie sprawią, że projekt będzie jednym z najbardziej charakterystycznych kompleksów mieszkaniowych w dzielnicy Plazh.

Kompleks będzie posiadał również zamknięty i prywatny teren, zapewniający mieszkańcom większy komfort i bezpieczeństwo.

Rodzaje apartamentów

W kompleksie dostępne są różne typy mieszkań:

studio
apartamenty 1+1
apartamenty 2+1
apartamenty 3+1

Powierzchnia mieszkań zaczyna się od 44 m².

🌊 Widok na morze dostępny jest od 10 piętra, dlatego apartamenty na wyższych kondygnacjach są szczególnie atrakcyjne.

Standard wykończenia

Apartamenty przekazywane są w stanie pełnego wykończenia budowlanego, obejmującego:

• płytki na podłodze w mieszkaniu i na balkonie
• w pełni wyposażoną łazienkę
• toaletę
• umywalkę
• bidet
• bojler
• drzwi wewnętrzne
• drzwi wejściowe antywłamaniowe
• okna z podwójnymi szybami
• wykonane instalacje elektryczne i hydrauliczne
• przygotowanie pod instalację klimatyzacji

Parking

Kompleks posiada dwupoziomowy parking podziemny.

🚗 Poziom -1 — 15 000 €
🚗 Poziom -2 — 13 000 €

Lokale komercyjne

W kompleksie dostępne są również lokale komercyjne na sprzedaż.

💼 Cena od 2500 € / m²

Ceny apartamentów

💶 od 1500 € / m²

🌊 apartamenty z widokiem na morze — od 2000 € / m²

Warunki zakupu

💳 możliwość płatności ratalnej do 4 lat
📉 pierwsza wpłata — 15 %

Status budowy

🏗 etap początkowy budowy (fundamenty)
📅 planowane zakończenie — 2030 rok

Lokalizacja

📍 centrum Durrës — około 4 km
✈️ lotnisko międzynarodowe w Tiranie — około 30 minut

W pobliżu znajdują się:

• plaża i promenada
• restauracje i kawiarnie
• supermarkety
• transport publiczny
• pełna infrastruktura do komfortowego życia

Deweloper

Projekt realizowany jest przez firmę DESLA, która posiada duże doświadczenie w budowie kompleksów mieszkaniowych w Albanii.

Zgodnie z prawem albańskim, w przypadku gdy deweloper nie ukończy inwestycji, państwo przejmuje odpowiedzialność za jej dokończenie, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo inwestorom.

DESLA TOWER RESIDENCE to połączenie nowoczesnej architektury, doskonałej lokalizacji blisko morza oraz wysokiego potencjału inwestycyjnego w jednej z najbardziej atrakcyjnych części Durrës.

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny DESLA TOWER RESIDENCE
Bashkia Durres, Albania
od
$75,607
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
