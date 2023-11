Properhome

Alanya eiendom jest wiodącą agencją nieruchomości i firmą budowlaną, oferującą również wycenę nieruchomości i usługi posprzedażne. Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm oraz oferuje najwyższą jakość usług. Nasza firma zajmuje szczególne miejsce na rynku nieruchomości w Alanyi, udowodniliśmy, że przeprowadzamy ponad 1000 transakcji sprzedaży mieszkań, willi, działek. Sprawiamy, że proces inwestowania i zarządzania nieruchomościami jest dla Ciebie tak prosty i szybki, jak to możliwe. Współpracujemy z Tobą, aby opracować indywidualną strategię opartą na Twojej misji, wizji i ostatecznych celach. Posiadamy wszelkie niezbędne zasoby i doświadczenie, aby rzetelnie przeprowadzać transakcje dotyczące zakupu i sprzedaży nieruchomości, rejestracji wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasza firma oferuje Ci możliwość skorzystania z naszego doświadczenia podczas inwestowania w nieruchomości, prowadzenia wszystkich procedur prawnych, na najbardziej korzystnych warunkach dla Ciebie. Alanya eiendom działa na rynku nieruchomości od 2003 r. ( certyfikat nr 10440 ) i ma duże doświadczenie w udanej działalności. Nasi doświadczeni specjaliści są dobrze zaznajomieni ze wszystkimi niuansami rynku nieruchomości i będą w stanie Ci doradzić. Będziemy z tobą od momentu złożenia do nas wniosku do ostatniej procedury przetwarzania dokumentów. Pozwól nam być Twoimi partnerami i ciesz się bardziej wydajnym zarządzaniem nieruchomościami, korzystając z naszego doświadczenia. Twój sukces to nasz sukces! Świadczymy następujące usługi na poziomie profesjonalnym: bezpłatne wycieczki widokowe, aby pokazać naszym klientom nieruchomości, usługi posprzedażne: zezwolenia na pobyt, rozwiązywanie problemów we władzach państwowych, dbanie o nieruchomości, sprzedaż nieruchomości i przygotowanie pełnego pakietu dokumentów, pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, wybór propozycji inwestycyjnych, otwarcie osoby prawnej, analiza obecnej sytuacji gospodarczej, aranżacji wnętrz i wyposażenia nieruchomości. Nasza obsługa posprzedażna pomaga naszym klientom w poruszaniu się i życiu w Turcji w sposób bardziej komfortowy i bezpieczny. W naszym biurze powitają Cię przyjaźni pracownicy, którzy mówią po angielsku, arabsku, holendersku, francusku, szwedzku, norwesku, rosyjsku i niemiecku. Nasze usługi obejmują, oprócz sprzedaży, również przelew z / na lotnisko, otwarcie konta bankowego, uzyskanie numeru podatkowego, ubezpieczenia, tapu, wyposażenie nieruchomości, pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Uczestniczymy w wielu wystawach zagranicznych. Finlandia, Holandia, Belgia, Niemcy, Anglia, Szwecja, Norwegia, Dania, Rosja i Kazachstan, Ukraina, możesz się z nami skontaktować. W razie potrzeby możemy zapewnić Ci usługi tłumacza przysięgłego ( angielski, rosyjski, szwedzki ), również niezależnego prawnika. Gwarantujemy najniższe ceny willi i apartamentów w Alanyi oraz obsługę posprzedażną naszej firmy. Sporządzamy roczne ubezpieczenie nieruchomości, płacimy rachunki za prąd i wodę, raz w miesiącu sprawdzamy wszystkie obiekty nieruchomości, płacimy podatek od nieruchomości i wynajmujemy nieruchomości, jeśli chcesz odsprzedać swoją nieruchomość, możemy to zrobić również dla Ciebie. Posiadamy usługę online dla naszych klientów, możesz sprawdzić swoje mieszkanie online i wydrukować wszystkie dokumenty płatnicze dotyczące nieruchomości. Dziękujemy za wybranie Alanyaeiendom.