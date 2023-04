Keller Williams Poland

Prestige Real Estate Warsaw to doświadczona, niezawodna i godna zaufania firma zajmująca się długoterminowymi nieruchomościami do wynajęcia. Jesteśmy dumni z zapewniania profesjonalnej obsługi wszystkim naszym klientom, a nasi agenci nieruchomości są przeszkoleni, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele. Pomagamy naszym klientom w wyborze odpowiednich nieruchomości, negocjowaniu cen, przeprowadzaniu przeszukania rejestru gruntów i kredytów hipotecznych oraz przygotowywaniu umów prawnych. Nasi agenci mają doskonałe doświadczenie w obsłudze zagranicznych ambasad, międzynarodowych firm, instytucji rządowych i międzynarodowych firm przeprowadzkowych. Na naszych listach znajdziesz setki domów i mieszkań o bardzo wysokim standardzie, położonych w najlepszych warszawskich lokalizacjach. Posiadamy wiedzę i udowodniony sukces, aby pomóc zaspokoić Twoje potrzeby mieszkaniowe, więc rozpocznij podróż do udanych nieruchomości, kontaktując się z naszym biurem w Warszawie