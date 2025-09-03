Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
275 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Maison mitoyenne dans l'urbanisation El Pinar, au Sierra Cortina Resort (Finestrat) Elle mes…
$344,408
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 190 m²
Une belle villa en cours de rénovation à Altea La Vella, à proximité du club de golf d'Altea…
$821,019
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 194 m²
Une grande villa de plain-pied au centre d'Albir. Si vous recherchez une villa avec tout …
$756,968
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Tut TravelTut Travel
Villa dans Finestrat, Espagne
Villa
Finestrat, Espagne
Villas à Finestratà la mer - 3.5 km de l'aéroport d'Alicante - 57 km2-4 chambres à coucher à…
$1,34M
ISIA
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,14M
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 301 m²
Projet de villa à Altea Hills, Costa Blanca Maison moderne avec des caractéristiques innovan…
$2,45M
Maison 2 chambres dans Altea, Espagne
Maison 2 chambres
Altea, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Charme méditerranéen au cœur de la vieille ville d'Altea Découvrez ce joyau situé dans la…
$701,094
MENINA GROUP
Langues
English, Español, Français
Villa 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Villa de luxe à Polop de la Marina, Alicante Il dispose de 3 chambres et 2 salles de bains, …
$510,332
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 141 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Villas avec parcelles indépendantes, situées dans …
$539,774
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Belles villas exclusives à L'Albir. À partir de 3 chambres.  Elles ont une piscine privée, u…
$856,736
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 154 m²
Villas de luxe individuelles avec vue sur la mer à Benidorm. Villas de luxe avec jardin et p…
$1,10M
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 513 m²
Villa de luxe à El Albir, Alicante, Costa Blanca Une impressionnante villa de luxe située da…
$1,36M
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
Independent villas with 3 bedrooms, with private plot and solarium with sea views. This new …
$356,793
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 436 m²
Villa premium à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Maison individuelle dans le quartier…
$1,91M
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Description de la propriété Bienvenue dans cette charmante villa située idylliquement dans …
$669,229
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 254 m²
NOTAR présente cette charmante et fonctionnelle maison à deux étages, située dans le centre …
$1,06M
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Villas méditerranéennes avec piscine privée, jardin et parking, offrant une vue imprenable e…
$739,061
Villa 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Grandes villas individuelles de style moderne de 2 et 3 chambres près de Benidorm. Villas de…
$447,771
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 702 m²
Grande villa moderne de haute qualité. Cette maison a tout ce que vous pourriez souhaiter en…
$4,60M
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Bungalow 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 bedrooms, 2 bathroomsOrientation - south.The Bungalow is situated by sea.New Build.There i…
$1,49M
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$637,221
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 260 m²
Luxury villas with 3 bedrooms The Villas Miramar complex consists of independent villas loca…
$1,39M
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$376,503
Maison de ville 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 182 m²
This modern-style luxury project is located in one of the most exclusive corners of Benidorm…
$943,494
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 204 m2.Plot size: 513 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$686,430
Villa 6 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 6 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Magnificent independent villa with a large plot of 670 m2 with a beautiful garden and privat…
$515,126
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Villas à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca La disposition de chaque maison sur sa parc…
$648,820
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 437 m²
We offer a new High Tech villa in the elite  Sierra Cortina protected area with large window…
$1,63M
Villa 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 346 m²
Une propriété à vendre dans l'urbanisation Bello Horizonte de La Nucia – une villa de trois …
$1,01M
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 7 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 7 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 305 m²
Surrounded by beautiful nature and views of the Mediterranean sea and of the mountains .Loc…
$536,816
