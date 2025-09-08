Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en la Marina Baixa, Espagne

23 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
See what types we have prepared for you in this beautiful penthouse in the color of Seascape…
$574,918
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
They say that the blue color is the color of calm and peace, and this is exactly what you wi…
$585,765
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Découvrez Nueva Luz Balcón de Finestrat, un complexe exclusif de 18 luxueuses maisons en ter…
$440,985
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Penthouse Duplex avec vue imprenable sur la mer dans un complexe exclusif à FinestratPenthou…
$609,416
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Excellent duplex à vendre dans une urbanisation fermée à Finestrat. Le duplex a deux étages.…
$673,260
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne
$643,742
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 103 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine commune, vue sur la montagne
$343,960
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Duplex 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Duplex 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 2/3
Appartements de luxe à côté de la plage à Benidorm Alicante Costa Blanca Ces exquis appartem…
$1,81M
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Polop, Espagne
Duplex 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Le Polop. Province d’Alicante. Espagne. Paysage naturel unique dans les contreforts de Ponoi…
$711,710
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Duplex 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 3
A two -story apartment with a spacious terrace. The first floor consists of a cozy living …
$274,639
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Duplex 4 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
🌴 Propriété de luxe au bord de la mer ! Bienvenue dans un complexe résidentiel d'élite situé…
$638,436
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
See what types we have prepared for you in this beautiful penthouse in the color of Seascape…
$466,443
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 303 m²
Sol 1/5
Appartements dans un complexe décoré de piscine à Finestrat Alicante Nichés dans l'éclusage …
$514,685
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
The Duplex Camporosso Village Finestrat apartments with a balcony with a sea view and mounta…
$450,171
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune
$511,460
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Maison mitoyenne dans l'urbanisation El Pinar, au Sierra Cortina Resort (Finestrat) Elle mes…
$344,408
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Enjoy the best view of the Benidorm horizon in this beautiful villa with a garden and a priv…
$477,290
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 441 m²
Sol 1/5
Appartements dans un complexe décoré de piscine à Finestrat Alicante Nichés dans l'éclusage …
$619,961
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
DUPLEX À CAMPORROSO VALLEY STONE Ce magnifique duplex à vendre est situé dans la prestigieus…
$592,004
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nous vous présentons ce spectaculaire duplex situé dans la zone convoitée de Seascape Resort…
$754,515
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison duplex de luxe avec vue sur la mer et la montagne à Sierra Cortina, BenidormNous offr…
$580,397
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Bienvenue à la Tour Proa, votre nouveau havre d'élégance et de confort au cœur de la Costa B…
$1,51M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce duplex magnifique offre une vue imprenable sur la mer, les montagnes et la ville, vous in…
$614,060
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller