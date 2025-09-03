Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
6 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 229 m²
3, 4 chambres Villas de luxe avec piscine privée et vue sur la mer à Finestrat Sierra Cortin…
$597,736
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
3, 4 chambres Villas de luxe avec piscine privée et vue sur la mer à Finestrat Sierra Cortin…
$825,835
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$1,28M
Villa 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Elegant Sea-View Villas Offering Opulent Amenities in Finestrat Alicante Costa Blanca Nes…
$911,694
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne
$643,742
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nouveau complexe à Finestrat, composé de seulement 20 propriétés de luxe, toutes avec piscin…
$355,180
