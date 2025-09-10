Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
88 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Duplex à vendre sur le front de mer de Poniente à Benidorm Paseo Tamarindos, dans la constru…
$1,92M
Maison de ville dans Polop, Espagne
Maison de ville
Polop, Espagne
Surface 138 m²
Collines de polopes La nature est un projet résidentiel exclusif composé de 65 villas indépe…
$637,751
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Semi-detached house in Polop of 89 m2 built on a 200 m2 plot with incredible open views of t…
$213,642
Tut TravelTut Travel
Maison de ville 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
The residential complex consists of 39 adjacent buildings 2/ 3/ 4 rooming houses. A new prod…
$214,726
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 106 m²
Complexe résidentiel doté d'une structure robuste en béton armé et en acier, d'un toit inver…
$578,506
Maison de ville 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Nucia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une maison de ville de deux étages dans un nouveau complexe résidentiel…
$494,202
Maison de ville 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 229 m²
Notre projet, une sélection de maisons indépendantes où vous partagez une culture de la séré…
$609,577
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$376,503
Maison de ville 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Maison familiale très moderne située dans une belle urbanisation près des montagnes de l'Alb…
$536,344
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
3, 4 Chambres Maisons contemporaines avec Grande vue sur la mer à Finestrat Alicante Nichés …
$455,815
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 133 m²
3 bedrooms, 4 bathroomsArea: 133 m2.Garden: 150 m2, 2 terraces: 110 m2.Orientation - south.N…
$526,104
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Situées dans un environnement privilégié, ces villas modernes jumelées offrent la combinaiso…
$564,152
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Nous vous présentons un duplex moderne dans le nouveau complexe fermé Camporosso Village dan…
$577,533
Maison de ville 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Surface 162 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une maison de ville de deux étages dans un nouveau complexe résidentiel…
$576,369
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 197 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une spacieuse maison de ville avec une vue imprenable sur la mer et la …
$804,380
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 106 m²
Nombre d'étages 2
En vente une nouvelle maison de ville avec vue sur la mer à Finestrat. La superficie de la m…
$572,903
Maison de ville 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 85 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 85 m2.Terrace: 29 m2, garden: 29 m2.Orientation - south.New Bui…
$338,985
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$637,221
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
MAISONS NEUVES À POLOP Nouvelle construction de maisons de ville modernes et de villas jume…
$569,136
Maison de ville 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
NOUVEAU COMPLEXE RÉSIDENTIEL A LA NUCIA Nouveau complexe résidentiel de villas indépendante…
$497,566
Maison de ville 4 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 297 m²
Il s'agira d'un immeuble privé de huit logements, auxquels s'ajouteront huit places de parki…
$1,93M
Maison de ville 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 143 m²
Maison de ville sur la première ligne de la plage à Benidorm. Salon avec coin repas, cuisine…
$1,66M
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Surface 170 m²
Nous vous présentons un duplex moderne dans le nouveau complexe fermé Camporosso Village dan…
$579,794
Maison de ville 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cozy family house near the city of Alfas del Pi, with all the main services. The house occup…
$314,578
Maison de ville dans Polop, Espagne
Maison de ville
Polop, Espagne
Surface 175 m²
Collines de polopes La nature est un projet résidentiel exclusif composé de 65 villas indépe…
$768,616
Maison de ville 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 10 m²
Nombre d'étages 2
Nous présentons une maison de ville dans un complexe résidentiel avec une piscine sur la côt…
$376,149
Maison de ville 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
The house with a total area of ​​132M2 is built on 2 floors. On the ground floor, a repaired…
$368,815
Maison de ville 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Nucia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 133 m²
3, 4 Chambres Spacieuses maisons en ville avec piscine commune à La Nucia Costa Blanca Les é…
$508,836
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 215 m²
Situées dans un environnement privilégié, ces villas modernes jumelées offrent la combinaiso…
$659,956
Maison de ville 2 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 2 chambres
la Nucia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une maison de ville en deux étages avec vue chic à La Nucia. La Nucia e…
$252,309
