Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
99 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,14M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Belles villas exclusives à L'Albir. À partir de 3 chambres.  Elles ont une piscine privée, u…
$856,736
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Description de la propriété Bienvenue dans cette charmante villa située idylliquement dans …
$669,229
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 702 m²
Grande villa moderne de haute qualité. Cette maison a tout ce que vous pourriez souhaiter en…
$4,60M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$637,221
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$376,503
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 346 m²
Une propriété à vendre dans l'urbanisation Bello Horizonte de La Nucia – une villa de trois …
$1,01M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 7 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 7 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 305 m²
Surrounded by beautiful nature and views of the Mediterranean sea and of the mountains .Loc…
$536,816
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Wonderful rustic finca situated in the lower area of Rincon de Loix, with a surface area of …
$1,63M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Belle villa disponible comprend : climatisation au rez-de-chaussée et au premier étage, chau…
$913,643
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Une maison de plain-pied est disponible à la vente dans la région d’Alfaz del Pi, Jardin de …
$616,854
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Maison dans Polop, Espagne
Maison
Polop, Espagne
Surface 231 m²
Luxueux Vivre au cœur de la Costa Blanca Découvrez le charme de Polop, une ville pittoresque…
$430,634
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Fantastique villa qui a été magnifiquement réformée en 2023 à un très haut niveau donnant à …
$576,119
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Maison de ville 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 98 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$322,009
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Fantastic luxury villa with sea views in Finestrat, Benidorm! This villa have 3 beds + 2 bat…
$541,154
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Chalet 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
$436,843
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 105 m²
Fantastique maison de ville de deux étages située dans un complexe résidentiel avec jardins …
$659,435
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Fantastique villa indépendante à vendre à El Albir, Espagne Une maison dans laquelle vous so…
$1,72M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 5 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 215 m²
Une villa confortable à vendre dans l’urbanisation calme El Romeral. La maison est spacieuse…
$523,744
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 360 m²
Cette villa unique offre une merveilleuse interaction entre le confort moderne et une touche…
$756,519
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 7 chambres dans Altea, Espagne
Villa 7 chambres
Altea, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 2 600 m²
Very close to the center of Altea la Vella and only 15 minutes from Benidorm and Calpe.The p…
$2,39M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 6 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Une opportunité unique au cœur d’Albir Vous avez toujours rêvé de vivre ou d’investir da…
$1,02M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 157 m²
VILLAS NEUVES A FINESTRAT Nouvelle construction de villas indépendantes et jumelées à Balco…
$640,638
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Benimantell, Espagne
Villa 5 chambres
Benimantell, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 572 m²
Exclusive individual villa for sale, located in the upper area of Benimantell, Alicante, jus…
$974,944
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 328 m²
New Construction- Modern villa in one level walking distance to the beach. Second line of th…
$862,159
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Maison individuelle dans l'urbanisation alfaz del pi 170 m² construite avec un terrain de 45…
$357,877
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Altea, Espagne
Maison 5 chambres
Altea, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 621 m²
Une propriété avec un grand potentiel est à vendre, grâce à son emplacement et à sa disposit…
$2,62M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Maison 3 chambres dans Altea, Espagne
Maison 3 chambres
Altea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
A vendre, une maison individuelle à la périphérie d’Altea.  La maison est de plain-pied …
$407,357
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 5 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 5 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
La villa est située dans la zone « Entre Naranjos y Flores » à Alfaz del Pi. C'est une villa…
$1,74M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 322 m²
Nouveau développement de 5 villas, situé dans le quartier résidentiel exclusif de Balcón de …
$1,48M
Laisser une demande

Types de propriétés en la Marina Baixa

villas
chalets
bungalows
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller