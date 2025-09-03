Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
52 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Altea, Espagne
Maison 3 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
Nombre d'étages 2
A beautiful Mediterranean-style villa located in the prestigious protected urbanization of A…
$638,376
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 bedrooms, 2 bathroomsOrientation - south.The Bungalow is situated by sea.New Build.There i…
$1,49M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 204 m2.Plot size: 513 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$686,430
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 418 m²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 418 m2.Plot size: 705 m2.Cellar: 136 m2.Private pool: 40 m2.New…
$1,08M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 323 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 323 m2.Plot size: 502 m2.Cellar: 95 m2.Private pool: 28 m2.New …
$797,292
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 134 m2.Plot size: 489 m2.Cellar: 94 m2, terrace: 20 m2.Private …
$753,902
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 459 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 459 m2.Plot size: 740 m2.Built area: 615 m2, useful area: 531 m…
$2,36M
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$195,147
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 228 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 228 m2.Plot size: 502 m2.Private pool: 28 m2.New Build.There is…
$676,051
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 208 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 208 m2.Plot size: 513 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$694,935
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 303 m²
Sol 1/5
Appartements dans un complexe décoré de piscine à Finestrat Alicante Nichés dans l'éclusage …
$514,685
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 286 m²
Sol 3/3
Villa avec vue sur l'océan à proximité de la plage et des terrains de golf à Altea Située da…
$2,04M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 216 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 216 m2.Plot size: 502 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$710,156
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 535 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 535 m2.Plot size: 744 m2.Built area: 638 m2, useful area: 535 m…
$2,44M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 418 m²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 418 m2.Plot size: 747 m2.Cellar: 136 m2.Private pool: 40 m2.New…
$1,08M
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 80 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
$318,015
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 178 m²
4 bedrooms, 5 bathroomsArea: 178 m2.Plot size: 557 m2.Terrace: 68 m2.Private pool: 27 m2.The…
$1,95M
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 179 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 86 m2.New Build.There is commu…
$227,689
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 133 m²
3 bedrooms, 4 bathroomsArea: 133 m2.Garden: 150 m2, 2 terraces: 110 m2.Orientation - south.N…
$526,104
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 348 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 348 m2.Plot size: 709 m2.Cellar: 141 m2.Private pool: 32 m2.New…
$970,852
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 134 m2.Plot size: 396 m2.Cellar: 94 m2, terrace: 20 m2.Private …
$743,054
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 228 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 228 m2.Plot size: 503 m2.Private pool: 28 m2.New Build.There is…
$677,969
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 323 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 323 m2.Plot size: 510 m2.Cellar: 95 m2.Private pool: 28 m2.New …
$797,292
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 383 m²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 383 m2.Plot size: 692 m2.Cellar: 116 m2.Private pool: 40 m2.New…
$1,08M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 475 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 475 m2.Plot size: 724 m2.Built area: 652 m2, useful area: 515 m…
$2,44M
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 441 m²
Sol 1/5
Appartements dans un complexe décoré de piscine à Finestrat Alicante Nichés dans l'éclusage …
$619,961
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 229 m²
3, 4 chambres Villas de luxe avec piscine privée et vue sur la mer à Finestrat Sierra Cortin…
$597,736
Laisser une demande

