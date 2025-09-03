Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
1 767 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 6 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 351 m²
Au centre d'Albir nous avons cette grande villa. La Villa est actuellement divisée en …
$511,460
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 307 m²
Nous avons vos nouvelles villas de luxe à Polop ! Nous vous présentons cette nouvelle constr…
$784,626
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 161 m²
 Belle villa située dans l'urbanisation très connue qui s'appelle Bello Horizonte sur l…
$459,152
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 288 m²
Cette propriété est située entre La Nucia et Altea. Cette propriété était autrefois un …
$459,152
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nouveau projet de maisons familiales modernes au design exclusif, car vous pouvez choisir le…
$394,638
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Une belle grande maison familiale de 3 chambres située dans le charmant quartier de La Nucia…
$494,024
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Une superbe villa située à La Nucia. Elle est idéalement située dans un quartier calme et…
$684,659
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 5 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 5 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 263 m²
Superbe villa à vendre située dans un quartier calme de La Nucia à seulement quelques minute…
$668,385
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Une urbanisation connue sous le nom de La Alberca de Polop, située au pied du Lion Endormi, …
$610,265
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 5 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 5 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 218 m²
Très belle villa style espagnole avec deux appartements d'invités totalement séparés. L…
$900,481
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 149 m²
Villa Polop toute neuve. La villa est une toute nouvelle construction sur deux étages sit…
$639,325
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Un projet exclusif de 12 villas indépendantes en construction. Vous profiterez de gran…
$726,506
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Cette maison a un emplacement idéal près d'Albir. Il y a un salon avec un coin repas, une…
$406,843
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Maison de ville 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Maison familiale très moderne située dans une belle urbanisation près des montagnes de l'Alb…
$534,708
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Maison de ville 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Un développement villageois de conception et de construction contemporaine où vous pourrez p…
$441,716
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Maison de ville 3 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 188 m²
Fabuleuse maison familiale à La Nucia, elle dispose de 3 chambres et 3,5 salles de bains et …
$392,914
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Une superbe villa tout plein pied avec appartement d'invités, entre Alfas et Albir. Superb…
$652,546
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 550 m²
Cette propriété se compse de deux étages avec plus de 550 m2 de surface habitable. L…
$924,116
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 178 m²
Cette propriété est très intéressante et située sur Polop. La villa est répartie sur troi…
$511,460
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 5 chambres dans Polop, Espagne
Villa 5 chambres
Polop, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nous avons ici une belle villa à vendre à Polop. Superbe propriété distribuée sur deux …
$742,780
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 9 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 9 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Surface 360 m²
Cette villa est faite pour vous qui recherchez un investissement qui vous rapportera plus de…
$881,066
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 366 m²
Très belle villa de style espagnol dans un endroit tranquil près des montagnes de l'Albir. L…
$784,626
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 5 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 5 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 227 m²
Cette belle villa est située dans le quartier très recherché de Bello Horizonte à La Nucia. …
$924,116
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 5 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 5 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 317 m²
Une villa de style champêtre située entre La Nucía et Altea ! Cette superbe villa de plus…
$633,242
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 5 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 5 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 620 m²
La Villa se compose de deux étages, situés sur un grand terrain d'environ 1100m2. Au rez-de-…
$870,645
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 167 m²
Bienvenue dans un complexe de villas modernes au centre de La Nucia, mais situé dans un envi…
$592,829
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 6 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 6 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Cette villa est située à La Nucia et est d'une qualité exceptionnelle. Au premier étag…
$976,424
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 6 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 6 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 379 m²
Villa individuelle magnifiquement présentée située à Alfas del Pi sur la Costa Blanca. El…
$842,747
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 359 m²
Une belle villa à Alfaz del Pi avec le meilleur emplacement. Cette maison est divisée en …
$1,04M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Charmante villa située à La Nucia. Villa entièrement rénovée. Elle dispose d'une cuisine …
$680,010
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska

Types de propriétés en la Marina Baixa

villas
chalets
bungalows
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller