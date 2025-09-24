Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
1 075 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 244 m²
Au cœur de la Sierra Cortina, entouré par la nature et offrant une vue spectaculaire sur la …
$947,009
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 235 m²
Dans une enclave privilégiée de la côte des Baléares, cette villa de construction récente of…
$1,94M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 467 m²
EXTÉRIEURSDe grandes villas de luxe indépendantes, avec un design où les vues sur la mer et …
$2,65M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
VILLAS NEUVES A FINESTRAT Nouvelle construction résidentielle de 22 villas située à Finest…
$773,332
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 277 m²
Au cœur de la Sierra Cortina, entouré par la nature et offrant une vue spectaculaire sur la …
$935,274
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 449 m²
DescriptionModern Villa with sea views, built by a renowned architect in one of the best com…
$2,33M
Laisser une demande
Century 21Century 21
Villa 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 283 m²
Villas neuves exclusives avec piscine privée à La Nucía, près de Benidorm Complexe résident…
$1,52M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Fantastique villa indépendante à vendre à El Albir, Espagne Une maison dans laquelle vous so…
$1,72M
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Altea, Espagne
Villa 8 chambres
Altea, Espagne
Chambres 8
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
Magnifique villa avec vue imprenable sur la mer et les montagnes dans la ville d'Altea.La vi…
$2,14M
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 291 m²
Dans un cadre privilégié, avec vue sur la mer et le prestigieux terrain de golf Puig Campana…
$938,606
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
En vente une villa moderne dans la ville de Polop.La ville de Polop est une petite ville dan…
$635,276
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Surface 141 m²
Situé au cœur de la Costa Blanca, ce complexe exclusif de 14 villas modernes offre un style …
$656,480
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 331 m²
Découvrez le luxe à son apogée avec cette nouvelle villa située dans les collines du dévelop…
$2,05M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 342 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 250 m2.Plot size: 622 m2.New Build.There is private pool, оpen…
$1,06M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Modern houses to choose in a  new quiet area of Finestrat. Open views to the sea and mountai…
$465,240
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Charmante maison semi-mutoyenne dispose de trois étages située dans un quartier calme e…
$523,422
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Villas neuves avec vue sur la mer à Finestrat-Benidorm Complexe résidentiel exclusif avec v…
$776,414
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
VILLAS JUMELÉES NEUVES À POLOP Nouvelle construction de villas jumelées avec plusieurs terr…
$570,956
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 245 m²
Sol 2/3
Vue sur la mer Villas indépendantes à Finestrat Alicante Découvrez ces splendides villas sit…
$1,25M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Villa de luxe avec un design moderne au pied de la montagne, dans la ville de Finestrat, à s…
$689,885
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Surface 108 m²
Ces villas de luxe modernes, situées dans un environnement naturel privilégié entre la mer e…
$551,908
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Surface 167 m²
La résidence a été soigneusement conçue pour transmettre la beauté de la Sierra Cortina et d…
$679,718
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Surface 180 m²
Nous vous présentons cette villa individuelle exceptionnelle, située sur 3 étages, située da…
$673,908
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 231 m²
Les villas individuelles sont situées dans un environnement naturel privilégié à quelques mè…
$837,991
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 7 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 7
Surface 651 m²
Les espèces s'étendent de Benidorm à Althea. C'est une maison pour toute la famille, il a 3 …
$1,28M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 6 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 379 m²
Cette fantastique villa a deux niveaux, elle dispose de deux appartements résidentiels disti…
$850,782
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Surface 131 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle villa avec vue imprenable dans un complexe résidentiel fermé dans la ville de Polop…
$706,312
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Polop, Espagne
Villa 5 chambres
Polop, Espagne
Chambres 5
Surface 227 m²
Située dans le quartier populaire de Bello Orizonti à La Nucia, près d'Altea, cette charmant…
$923,719
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Surface 323 m²
Nombre d'étages 3
Impressionnant Villa Saona avec un design moderne avec une vue imprenable sur la mer. Vivant…
$3,13M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Surface 198 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une nouvelle villa écologique avec son propre terrain et piscine dans l…
$721,905
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
