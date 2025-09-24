Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
460
Villajoyosa
354
Altea
265
La Nucia
172
2 903 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 244 m²
Au cœur de la Sierra Cortina, entouré par la nature et offrant une vue spectaculaire sur la …
$947,009
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 235 m²
Dans une enclave privilégiée de la côte des Baléares, cette villa de construction récente of…
$1,94M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 141 m²
Le résidentiel propose des logements de 1, 2, 3 et 4 chambres, avec différentes typologies e…
$1,79M
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 237 m²
Le résidentiel propose des logements de 1, 2, 3 et 4 chambres, avec différentes typologies e…
$4,01M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 87 m²
Le résidentiel propose des logements de 1, 2, 3 et 4 chambres, avec différentes typologies e…
$2,30M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Appartements neufs à Cala Finestrat, Villajoyosa Une vie moderne au bord de la mer sur la C…
$433,411
Laisser une demande
ResideReside
Penthouse 2 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Penthouse 2 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Appartements neufs à Cala Finestrat, Villajoyosa Une vie moderne au bord de la mer sur la C…
$646,006
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Appartements neufs à Cala Finestrat, Villajoyosa Une vie moderne au bord de la mer sur la C…
$409,920
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 467 m²
EXTÉRIEURSDe grandes villas de luxe indépendantes, avec un design où les vues sur la mer et …
$2,65M
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
VILLAS NEUVES A FINESTRAT Nouvelle construction résidentielle de 22 villas située à Finest…
$773,332
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 277 m²
Au cœur de la Sierra Cortina, entouré par la nature et offrant une vue spectaculaire sur la …
$935,274
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Benidorm, Espagne
Appartement 1 chambre
Benidorm, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Le résidentiel propose des logements de 1, 2, 3 et 4 chambres, avec différentes typologies e…
$602,002
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans La Nucia, Espagne
Maison de ville 2 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une maison de ville en deux étages avec vue chic à La Nucia. La Nucia e…
$252,309
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
NOUVEAU COMPLEXE RÉSIDENTIEL DE LA CONSTRUCTION Nouvelle construction complexe résidentiel …
$412,082
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 449 m²
DescriptionModern Villa with sea views, built by a renowned architect in one of the best com…
$2,33M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Appartements en bord de mer á Villajoyosa, Costa Blanca Un environnement naturel unique pour…
$494,520
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Appartement 3 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
NOUVEAUX VILLAS À LA NUCIE Nouveau construire résidentiel de villas confortables et luxueus…
$541,594
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Villa 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 283 m²
Villas neuves exclusives avec piscine privée à La Nucía, près de Benidorm Complexe résident…
$1,52M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Fantastique villa indépendante à vendre à El Albir, Espagne Une maison dans laquelle vous so…
$1,72M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Villas de luxe New Construction composées de 11 villas indépendantes à Finestrat, Costa Blan…
$1,22M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 30
Appartements Luxurious Beachside dans un complexe à Benidorm Niché au sein de Benidorm, une …
$1,02M
Laisser une demande
Penthouse 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 372 m²
Sol 24/24
Appartements Vue sur la mer Près de la plage de Benidorm, Alicante dans la région de la Cost…
$962,039
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Surface 87 m²
Complexe résidentiel soigneusement conçu dans les collines du Finistrata (province d'Alicant…
$325,219
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Altea, Espagne
Villa 8 chambres
Altea, Espagne
Chambres 8
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
Magnifique villa avec vue imprenable sur la mer et les montagnes dans la ville d'Altea.La vi…
$2,14M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Voulez-vous vivre dans le complexe résidentiel le plus moderne et exclusif de la Costa Blanc…
$650,044
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Bungalow 2 chambres dans La Nucia, Espagne
Bungalow 2 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 2
Surface 80 m²
Appartements de luxe avec terrasses spacieuses à la frontière de Altea et La Nusia, d'où vou…
$508,859
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 291 m²
Dans un cadre privilégié, avec vue sur la mer et le prestigieux terrain de golf Puig Campana…
$938,606
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
En vente une villa moderne dans la ville de Polop.La ville de Polop est une petite ville dan…
$635,276
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Appartements à Balcon de Finestrat, Costa Blanca Les appartements de 2 et 3 chambres et 2 sa…
$298,784
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Surface 141 m²
Situé au cœur de la Costa Blanca, ce complexe exclusif de 14 villas modernes offre un style …
$656,480
Laisser une demande

Types de propriétés en la Marina Baixa

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller